"Он не боролся": Дженнифер Энистон рассказала о состоянии Мэттью Перри перед смертью

Исполнитель роли Чендлера Бинга ушел из жизни 28 октября 2023 года.

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон сказала, что Мэттью Перри был "счастливым" и "здоровым" за несколько дней до своей смерти в конце октября 2023 года. Об этом пишет Variety.

"Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив — это все, что я знаю", — призналась звезда сериала "Друзья".

"Я буквально переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не болело. Он не боролся. Он был счастлив", — вспоминает Энистон.

Дженнифер добавила, что у покойного актера не было рецидивов с наркотической зависимостью, он "выздоравливал и много работал".

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри Фото: Скриншот

"С ним действительно было трудно. Я очень скучаю по нему", — рассказала исполнительница роли Рэйчел Грин.

Актриса "Утреннего шоу" также похвалила Мэттью Перри за то, что он придал своему персонажу, Чендлеру Бингу, особую манеру говорить, которая в дальнейшем определила эту роль.

"Его способ говорить создал совершенно другой мир. В некотором смысле мы последовали за ним. Это просто добавило нам радости", — отмечает Энистон.

Канадский актер ушел из жизни 28 октября 2023 года, судя по всему, утонув в джакузи. Ему было 54 года. Официальная причина смерти пока не обнародована.

Мэттью Перри Фото: Instagram mattyperry4

Напомним, Джулия Роберт впервые прокомментировала смерть своего бывшего бойфренда Мэттью Перри.

Также Фокус писал о влюбленности Мэттью Перри в Дженнифер Энистон.