Какой маникюр лучше не делать на новогоднюю ночь 2024 года

Уже через считанные недели мы будем встречать новый 2024 год, который в этом году является годом Зеленого Деревянного дракона. Конечно же все женщины еще в начале декабря всегда ищут идеи для новогоднего маникюра.

Однако, не все знают, какие цвета лучше не наносить на грядущую новогоднюю ночь, чтобы не гневить Дракона.

Да-да и такое бывает, не все цвета по вкусу капризному и привередливому Дракончику.

Поэтому, чтобы не отпугивать удачу, успех и положительные моменты в следующем году с ответственностью отнеситесь к дизайну своих ноготков.

Идея черного маникюра Фото: Іnstagram.com/cherkashina_nails_pv та nails_yaroslava

В частности, специалисты нейл-индустрии рекомендуют забыть о темных мрачных цветах, которые и так символизируют печаль и притягивают неудачу. Конечно речь идет о черном цвете. Есть мнение, что ногти черного цвета могут разозлить Дракона и принести в новый год сложные испытания и даже потери.

Идея синего маникюра Фото: Іnstagram.com/nail_room_maryana та _andreeva__nails_

Также не стоит делать ногти трендового синего цвета, который в последнее время на пике своей популярности. Конечно этот цвет довольно акцентный в классических образах, но есть мнение, что Дракону он не по вкусу. Поскольку зверь не любит этот цвет, то и может легко разозлиться увидев его. Именно поэтому Дракон может спровоцировать проблемы, которые долго не смогут решиться.

Не стоит также выбирать коричневые, шоколадные цвета. Это точно неудачный выбор для Дракона, который любит что-то особенное.

Идея желтого маникюра Фото: Іnstagram.com/natalin.nails/ та vera_kudrenko_nails_sumy

Также не рекомендуется выбирать желтый цвет. Все потому, что раньше было понимание, что желтый цвет, это цвет лиц высшего ранга — царей, королей, императоров. Поскольку Дракон таки любит величие и считает себя высокопоставленным персонажем ему не понравится, что кто-то хочет быть выше него.

Напомним, самая мощная зеркальная дата 12.12: как привлечь удачу.