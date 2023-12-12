Королева Максима в синем пальто появилась на встрече с семьей президента Южной Кореи

Встреча королевской семьи и президента Южной Кореи с его супругой прошла в Амстердаме.

Королева Нидерландов Максима вместе со своим мужем, королем Виллемом-Александром, встретили в Амстердаме президентскую чету Южной Кореи. Об этом говорится на официальной странице королевской четы в инстаграме.

Для встречи королева Максима выбрала роскошный наряд синего цвета. В частности, речь идет о пальто ниже колена. Дополнила образ королева бархатными синими туфельками-лодочками, клатчем, шляпкой и шарфом. Кроме этого, на руках королевы были черные кожаные перчатки.

Из украшений королева Максима надела сапфировые серьги. Что касается прически, на этот раз королева Максима собрала волосы в низкий пучок и дополнила все легким дневным макияжем.

Стоит отметить, что президент Юн Сок Ель и первая леди Ким Кэон Хи прибыли в Нидерланды с рабочим визитом.

Относительно образа корейской первой леди. Она для встречи выбрала длинное изумрудное пальто, которое дополнила черным массивным шарфом. Также первая леди надела черные колготки и дополнила все черными лаковыми туфельками. Из аксессуаров у Ким Кэон Хи была массивная черная сумка.

Что касается прически Ким Кэон Хи. Она выбрала появиться на встрече с распущенными красиво уложенными волосами.

В образах мужчин все проще. Оба президента были одеты в длинные классические пальто и костюмы.

Напомним, 58-летняя Элизабет Херли похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.