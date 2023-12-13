Режиссер презентовал новый зрелищный трейлер "Дюны 2" — видео

В украинских кинотеатрах фильм должен появиться уже 29 февраля 2024 года.

Режиссер Дени Вильнев поделился новым трейлером второй части фильма "Дюна". Трейлер появился на официальной странице Warner Bros.

Известно, что по сюжету главный герой Пол Атрид, которого в фильме сыграет 27-летний француз Тимоти Шаламе, объединяется с Чани, которую сыграет Зендея, и племенем пустынного народа во вселенной Дюны, ради того, чтобы отомстить заговорщикам, которые убили его семью.

Если предыдущие трейлеры были обще визуальными, то этот показывает более детальные картинки битв, которые произойдут в фильме.

Известно, что вторая часть, которая является продолжением фильма "Дюна" по продолжительности будет идти около 3-х часов — 2 часа 45 минут.

Всем известно, что в актерском составе появятся герои из предыдущей части. Речь идет о Тимоти Шаламе, Зендее, Ребекке Фергюсон, Джоше Бролине, Стеллане Скашгорде, Дэйве Батистаа и Хавьере Бардеме. Однако появятся и новые персонажи среди которых Остин Батлер, который исполнит роль злодея Фейда-Раута Харконнена, Флоренс Пью исполнит роль принцессы Ирулан и Кристофер Уокен в роли Шаддама IV.

Стоит отметить, что режиссер фильма Дени Вильнев на пресс-конференции в Южной Корее посвященной ленте "Дюна: Часть 2" признался, что имеет в планах снять еще и третью часть фильма и уже работает над созданием сценария.

Режиссер также отметил, что считает вторую часть фильма успешной и лучше чем первую.

Напомним, актриса фильма "Дюна" травмировал глаз на пресс-конференции посвященной фильмуи посвященной фильму.