"Гражданская война": вышел трейлер драмы-антиутопии о мрачном будущем США

Пугающий первый трейлер предстоящего фильма сценариста и режиссера Алекса Гарленда рассказывает о том, как некоторые штаты отделяться и начнется война за Белый дом.

Вышел первые трейлер эпического фильма-антиутопии о распаде США, образовании новых альянсов и войны между ними. "Империи падут", — говорится в трейлере, пока реет флаг всего с двумя звездами. Одну из главных ролей в картине исполнила Кирстен Данст. Об этом пишет The Verge.

Сюжет фильма держится в секрете, а в описании говорится только, что новый фильм покажет "гонку за Белый дом в ближайшем будущем, когда Америка балансирует на острие бритвы". Но из трейлера можно понять, что 19 штатов отделились, армия США активизировала свою деятельность, есть упоминания о чем-то, называемом "Западные силы" Калифорнии и Техаса, а также "Флоридского Альянса".

Важно Трейлер GTA 6 поставил новый рекорд по просмотрам

Президент США, которого играет Ник Офферман, заявляет, что продолжающееся восстание "будет быстро подавлено". А Кирстен Данст, судя по всему, возглавляет группу журналистов, пытающихся проникнуть в Капитолий США.

Кирстен Данст в фильме "Гражданская война" Фото: Скриншот

Напряженный клип полон душераздирающих сюжетов, но один из эпизодов явно задает тон, когда персонаж Вагнера Моуры ("Нарко"), играющий журналиста, говорит вооруженному военному (Джесси Племонс): "Произошло недоразумение, мы американцы". На что персонаж Племонса издевательски спрашивает: "Хорошо, но какой ты американец?".

Трейлер фильма "Гражданская война"

В еще одном эпизоде, журналист говорит женщине в магазине одежды, что началась гражданская война, на что она отвечает, что "они тут стараются держаться подальше от всего этого. И судя по всему, это пойдет на пользу США".

Джесси Племонс в фильме "Гражданская война" Фото: Скриншот

Режиссером и сценаристом нового фильма является Алекс Гарленд, который ранее снял фильмы "Из машины" и "Аннигиляция", написавший книгу "Пляж", позже экранизированную Дэнни Бойлом, а также написавший сценарии к таким хитам, как "28 дней спустя", "Пекло", "Не отпускай меня" и "Дредд".

A24 выпустит "Гражданскую войну" в кинотеатрах и IMAX по всему миру 26 апреля 2024 года.

Напомним, ранее вышел новый зрелищный трейлер фильма "Дюна 2".