Тейлор Свифт отпраздновала день рождения с Блейк Лайвли и другими знаменитыми друзьями

Поп-суперзвезда отметила 34-летие на шумной вечеринке в Нью-Йорке.

Тейлор Свифт, которую недавно назвали "человеком года", с помпой отметила свое 34-летие на вечеринке в Нью-Йорке. Она приехала в клуб вместе со своей подругой Блейк Лайвли, но фотографы и журналисты не видели ее бойфренда Трэвиса Келси. Об этом пишет Daily Mail.

Тейлор Свифт стильно отметила свой 34-й день рождения, проведя ночь в городе со своей лучшей подругой Блейк Лайвли и другими знаменитыми друзьями в Нью-Йорке

Певица, получившая потрясающий букет цветов в свой особенный день, выглядела восхитительно в блестящем черном мини-платье с блестящей серебряной аппликацией в виде луны и звезд от бренда Clio Peppia.

Образ она дополнила черной шубкой и босоножками на высокой платформе.

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Свифт выпрыгнула из черного внедорожника вместе со своей командой безопасности и держала за руки Лайвли, пока они направлялись в высококлассный ресторан Freemans.

Певица, которая пропустила гала-концерт TIME в начале этой недели, несмотря на то, что была "Человеком года", продолжает будоражить фанатов намеками на свои отношения с футболистом Трэвисом Келси, которого на дне рождения не видели, хоть фотографы и пытались сделать сенсационные снимки.

Тейлор Свифт с Майлзом Теллером и его женой

Свифт и Лайвли дружат уже почти десять лет после того, как в 2015 году они отлично поладили. Как и Тейлор, Лайвли и ее семья живут в Нью-Йорке.

Также на вечеринке присутствовали Джиджи Хадид, актер Майлз Теллер, его жена Кили Сперри и музыкант Эсте Хаим, которые также являются близкими друзьями Свифт.

Ранее в среду букет из двух дюжин розовых пионов был доставлен в роскошный пентхаус Свифт на Манхэттене и внесен внутрь ее охранником.

Цветы на день рождения Тейлор Свифт

Предположительно цветы были от ее парня Трэвиса Келси, с которым она начала встречаться летом.

На этой неделе инсайдер эксклюзивно сообщил, что Свифт "очень взволнована" тем фактом, что ее бойфренд, звезда НФЛ, встретится с ее друзьями и отпразднует ее день рождения вместе с ней.

В течение дня прибывало много других цветов, а также был замечен грузовик для вечеринок, забирающий остатки веселой ночи в ее квартире.

Тейлор Свифт

Она наслаждалась празднованием перед днем ​​рождения с Трэвисом и его матерью Донной в Канзас-Сити, штат Миссури, прежде чем во вторник вылететь в Нью-Йорк.

Поскольку Трэвис в настоящее время вернулся в Канзас-Сити для обязательной тренировки, он отсутствовал во вторник вечером, когда Тейлор начала празднование своего дня рождения в манхэттенском клубе Zero Bond с лучшей подругой Селеной Гомес, 31 год, и актером Майлзом Теллером, 36 лет.

По слухам, Трэвис позже присоединится к Свифт в турне.

Напомним, ранее Свифт дала редкий комментарий о своем бойфренде и их отношениях.