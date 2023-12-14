Елена Кравец после громкого скандала с государственными средствами запускает собственное шоу со старшей дочерью

На этот раз актриса появится на съемочной площадке вместе со старшей дочерью.

46-летняя актриса и телеведущая, звезда "Квартала 95" Елена Кравец вместе со своей старшей дочерью Марией запускает новое шоу на ютубе. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм .

Елена Кравец рассказала, что подкаст будет называться "Дома поговорим". Посвящен подкаст будет вечной теме родителей и детей.

Также Кравец призналась, как возникла идея проекта. Они вместе со старшей дочерью часто разговаривают на кухне. Чаще всего это долгие разговоры, иногда со спорами. Именно поэтому 20-летняя Мария решила вместе с мамой попробовать что-то новое и запустить подкаст на тему родительских отношений с детьми и наоборот.

Далее Кравец заявила, что в детали вдаваться не будет, однако анонсировала, что проект появится в сети уже в скором времени.

Интересно, что новое шоу Елены Кравец родилось незадолго до того, как ее имя начало фигурировать в скандале относительно финансирования шоу "Тихий вечер" из госбюджета. Речь идет о 27,5 миллионах гривен.

Впоследствии Кравец озвучила свою версию скандала: "Средства, о которых идет речь, были выделены каналу на съемки программы в 2023 году. В 2024-м программа не будет выходить. Из-за того, что канал отчитывался на сайте Прозорро о финальной смете, которая уменьшилась, произошло новое информационное проявление и повод для манипуляций с этой новостью. Я являюсь лишь лицом и ведущей программы. Я работаю за зарплату, с которой плачу налоги и не отвечаю за распределение средств и финансирование любых проектов канала. Вся команда "Тихого вечера", а это большое количество людей, делает свой вклад в информационную войну".

Напомним, 7-летней дочери Елены Кравец сделали операцию по новой технологии.