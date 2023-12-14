Дженнифер Лопес раскрыла, как ровно наносить красную помаду (видео)

Перед праздниками звезда сцены делится секретами, как сделать макияж более эффектным.

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала, как ровно наносить красную помаду. Роликом бизнес-леди поделилась в Instagram.

Супруга Бена Аффлека, 51, призналась, что любит период праздников за то, что можно накраситься красной помадой.

"Способ, которым мне нравится это делать, — использовать нюдовый карандаш, поэтому я всегда начинаю с него", — отметила Джей Ло.

Артистка убеждает своих подписчиков, что не стоит всегда использовать только красный карандаш для губ, чтобы помада легла ровно. Лучше накраситься нюдовым карандашом, что сделает контур нейтральным и визуально увеличит губы.

На видео мама двоих детей предстала с распущенными волосами и с именной подвеской "Дженнифер".

Дженнифер Лопес

"Затем выбери свой любимый красный оттенок, и нанеси его посередине, как можно ближе", — добавляет знаменитость.

После этого артистка берет кисточку для губ и прорисовывает уголки. Впоследствии Лопес маленькой плоской кистью дорисовывает контур губ. На этом советы Дженнифер не заканчиваются. Она также рекомендует сделать глянцевый финиш с помощью бальзама.

Напомним, Дженнифер Лопес предстала в своем клипе в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о выходе Джей Ло на красную дорожку в смелом лифе.