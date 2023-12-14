Марго Робби появилась на публике в кожаном платье от украинского бренда

Марго Робби сменила розовый наряд на сексуальное кожаное платье.

33-летняя звезда фильма "Барби", которая в 2023 году стала самой популярной блондинкой мира и зажгла тренд розового цвета, Марго Робби, очаровала поклонников новым образом в кожаном платье. Фото актрисы опубликовали на официальной странице бренда cultnaked.

Для выхода в свет Робби выбрала дизайнерскую одежду от основательницы бренда одежды CULTNAKED Мэри Фуртас, которая родом из Украины.

Речь идет о платье-бандо CHOCO KILLA, которое имеет оттенок молочного шоколада и выполнено из веганской кожи. Платье имеет сексуальный разрез сзади.

Данная модель одежды удачно подчеркивает стройную и привлекательную фигуру Робби.

На фото Марго позирует в платье и солнцезащитных очках в тон с платьем, а также держит в руках стакан с коктейлем.

На руках актрисы видно маникюр молочного цвета и несколько сдержанных колец. Несмотря на то, что платье имеет открытую шею и ключицы Марго не стала надевать дополнительные украшения.

Известно, что платье, которое удачно село на актрису стоит у украинского дизайнера почти 15 тысяч гривен.

Напомним, Марго Робби в образе Барби и в компании мужа посетила мероприятие.