65-летняя Мадонна выставила в соцсети новую порцию откровенных фото

Артистка таким способом отметила завершение европейской части своего тура Celebration, посвященного 40-летию творческой деятельности.

Американская поп-легенда Мадонна продолжает в свои 65 раздавать огня, публикуя в соцсетях очень, мягко говоря, смелые фото. Не стал исключением и один из ее последних постов, где она представила своим 19 миллионам подписчиков в Instagram свежую порцию кадров по случаю завершения европейского этапа своего тура Celebration.

Важно Мадонна показала готический образ в Милане

На снимках певица позирует в черном кожаном бюстье и чулках в сетку. На фоне играла песня Monaco группы Bad Bunny, а Мадонна позировала для нескольких фотографий NSFW, на которых были показаны крупные планы ее нижнего белья и едва заметных концертных ансамблей.

"Европейский фотосток… Увидимся завтра в "Большом Яблоке", — написала она перед тремя запланированными выступлениями в Бруклине, Нью-Йорк.

Этот пост появился после того, как она выступила на заключительном шоу European Celebration на лондонской O2 Arena с неожиданным появлением в качестве гостя Стеллы Маккартни. Во время лондонского концерта модельер Маккартни сидела рядом с Мадонной.

В прошлом к части тура Vogue присоединились такие артисты, как FKA Twigs, DJ Diplo, Донателла Версаче и Жан-Поль Готье. Версаче и Готье даже приложили руку к созданию некоторых невероятных костюмов, которые Мадонна демонстрирует на сцене во время тура Celebration.

Турне – это не только все лучшие хиты Мадонны за 40 лет на сцене. Артистка использует платформу, чтобы рассказать о своем пути от прибытия в Нью-Йорк в 1978 году до становления мировой поп-иконой.

Еще одним выдающимся моментом выступления является то, что на сцене периодически появляются дети легенды – Лурдес Леон, Дэвид Банда и Джеймс.

Шоу также представляет собой трогательную дань памяти миллионам людей, которые погибли из-за осложнений, связанных со СПИДом.

Во время концерта в Амстердаме Мадонна произнесла со сцены:

"Когда я впервые приехала в Нью-Йорк, мне посчастливилось в конце концов встретиться и подружиться с таким количеством замечательных артистов… и затем, однажды, люди начали болеть, и никто не мог понять, что происходит. Люди только начинали худеть. Люди падали как мухи. Они ехали в больницу, и никто не понимал, что происходит. Я не знаю, понимаете ли вы это сейчас, но в начале 80-х быть геем было не принято".

За 40 лет творческой карьеры артистка выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых, Madame X, вышел в 2019 году.

Мадонне принадлежит рекорд самой продаваемой певицы всех времен: мировые продажи превысили 300 миллионов пластинок.

Праздничный тур звезды завершится в апреле 2024 года в Мехико.

Ранее Фокус писал, что Мадонна показала, как ее сын рисовал обнаженную модель.