Королева Максима в стильном луке появилась на концерт в Амстердаме

Король и королева Нидерландов сопровождали президентскую чету Южной Кореи на концерт в Амстердаме.

52-летняя Королева Максима появилась в изысканном образе в компании президентской четы Южной Кореи, которая посетила один из концертов в Амстердаме. Фото короля и королевы в компании президентской семьи опубликовали на официальной странице королевской семьи в инстаграме.

В театр AFAS Live Максима надела длинное серебристое платье поверх которого надела темно-серое шерстяное кейппальто. Под образ королева надела бежевые туфли лодочками, которые обвивают щиколотки ремешками с камушками. В качестве аксессуара королева Максим взяла с собой маленькую серебристую сумочку. Из украшений королева надела дорогое колье, серьги и несколько колец.

Муж королевы Максим Виллем-Александр на встречу надел темно-синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сук Йольдля встречи одел также темно-синий костюм, белую рубашку и подчеркнул все синим галстуком.

А вот жена президента Ким Кэон Хи на этот раз надела черную рубашку и черную юбку до косточек. Сверху на ней был белый укороченный жакет. Дополнила образ первая леди бархатными туфельками и клатчем черного цвета. На встрече Ким Кэон Хи снова имела распущенные красиво уложенные волосы.

Напомним, Королева Максима в синем пальто появилась на встрече с семьей президента Южной Кореи .