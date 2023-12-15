Стало известно, кто заменит Елену Кравец в "Вечернем Квартале"

Елена Кравец проработала в квартале 17 лет. Однако, ей все же нашли замену.

В актерском составе "Вечернего Квартала" нашли новую участницу, которая должна заменить Елену Кравец. Об этом говорится на официальной странице "Студии "Квартал 95".

Стоит отметить, что с марта 2022 года, когда в Украине началась полномасштабная война студия "95 квартал" объединила два проекта "Вечерний квартал" с "Женским кварталом". Все это время актерский состав выступал на одной сцене. Они давали совместные концерт под названием "Единый квартал".

Но как сообщили на официальной странице, "Вечерний Квартал" возвращается к своему привычному формату. На сцене снова появятся 7 актеров из старого состава и 8 станет 36-летняя Ирина Гатун.

"Обещаем беречь ее, любить и не обижать. Но кто же осмелится обидеть Иру...", — говорится в сообщении.

В новом составе актеры отправляются в концертный тур по Украине. Все концерты "Вечернего Квартала" — благотворительные. Часть средств от продажи билетов пойдет на помощь ВСУ

Именно она заменит роль Елены Кравец, которая ушла из квартала после 17 лет работы.

Стоит отметить, что Ирина Гатун была участницей "Женского квартала", поэтому очевидно, что на сцене этого проекта может появиться новая участница.

Сама же Ирина Гладун уже показала первые рабочие дни в новом коллективе. Судя по всему актриса быстро влилась в новую атмосферу.

Напомним, Елена Кравец после громкого скандала с государственными средствами запускает собственное шоу со старшей дочерью.