"Теперь я плачу": коллега Брюса Уиллиса рассказал, как прошла их последняя встреча (видео)

Деворо Уайт играл водителя лимузина в культовом боевике.

Актер Деворо Уайт, который вместе с Брюсом Уиллисом играл в культовом рождественском боевике "Крепкий орешек" 1988 года, рассказал о последней встрече с ним. Актеры встречались перед тем, как Уиллису поставили диагноз афазия. Об этом пишет Daily Mail.

Деворо Уайт сыграл водителя лимузина по имени Аргайл в боевики. Коллеги воссоединились во время съемок рекламного ролика в 2020 году.

Уайт и Уиллис снимали рекламный ролик Advance Auto Parts, продвигающий автомобильные аккумуляторы DieHard: они обнимались и смеялись вместе, как в старые добрые времена.

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Их воссоединение произошло за два года до того, как семья Брюса объявила, что он бросает карьеру в кино после того, как ему поставили диагноз афазия.

Рассказывая об их долгожданном воссоединении, Деворо рассказал: "Итак, я стою на съемочной площадке и разговариваю с художником по костюмам, и тут кто-то хлопает меня по плечу и говорит: "Аргайл?". Я обернулся, и это был Брюс".

Актер вспомнил, что они обменялись шутками, а потом начали смеяться.

Деворо Уайт Фото: Variety

"Мы обнялись и все. Вот что произошло. Опыт был потрясающим. О, это было потрясающе", — по словам Уайта они с Уиллисом давно не виделись, но он старается следить за новостями о нем.

По его словам, именно Брюс Уиллис дал старт его карьере, поэтому он испытывает к нему "сострадание и уважение".

Трейлер фильма "Крепкий орешек"

Когда его спросили, что бы он сказал Брюсу, если бы мог сейчас с ним пообщаться, Деворо отметил: "Я бы сказал, что вы не только честный человек, но также вы человек, который сыграл важную роль в моей жизни, и я очень вам благодарен. Для меня большая честь встретиться с вами и работать с вами… и теперь я плачу".

Фильм "Крепкий орешек" до сих пор остается одним из самых популярных фильмов для просмотра на Рождество. И хоть его бюджет был всего 25 миллионов долларов, сборы составили более 150 миллионов. Актеры во время съемок импровизировали и веселились.

Фото: Скриншот

Сам Деворо после говорил, что и представить себе не мог, насколько боевик Джона Мактирнана станет популярен.

Напомним, в настоящее время о Брюсе Уиллисе заботится его 48-летняя жена Эмма Хеминг, с которой у него есть две младшие дочери Мейбл, 11 лет, и Эвелин, девять лет.

У него также есть три взрослые дочери — Румер, 35 лет, Скаут, 32 года, и Таллула, 29 лет, от его бывшей жены Деми Мур, которая поддерживает дружеские отношения как с ним, так и с Эммой.

В феврале этого года семья Брюса объявила, что у него диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД) — редкая форма деменции, вызывающая ухудшение поведения, потерю личности и речи.

В совместном заявлении они сказали: "К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которым сталкивается Брюс. Поскольку состояние Брюса ухудшается, мы надеемся, что все внимание средств массовой информации можно будет сосредоточить на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большего внимания и исследований".