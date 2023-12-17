Сорвут куш: три знака Зодиака, которым повезет на неделе с 18 по 24 декабря 2023 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых предстоящая неделя станет удачным периодом в разных сферах жизни.

Неделя с 18 по 24 декабря 2023 года для некоторых знаков Зодиака может стать по истине счастливым периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому повезет в ближайшие дни.

Лев

На этой неделе Львам светит успех в карьере и профессиональном росте. Их энергия и решительность привлекут внимание начальства, открывая новые возможности для проявления лидерских качеств. Также удача будет подстригать в финансовых вопросах.

Скорпион

Эта неделя обещает Скорпионам удачу в области личных отношений. Романтика и страсть будут их верными спутниками, а новые знакомства могут привести к глубоким и значимым связям. Для свободных Скорпионов звезды сулят интересную встречу в ближайшие дни.

Рыбы

Для Рыб наступают дни творческого вдохновения и самовыражения. Возможно, они найдут новое хобби или начнут заниматься творчеством, что приносит не только удовлетворение, но и потенциальные перспективы в области искусства. Также эта неделя будет удачной для начала новых проектов и планирования дальних поездок или отпуска.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет на работе в 2024 году