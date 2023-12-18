"Мой родной язык": Оксана Байрак внезапно призналась в любви к Украине (видео)

Телеведущая находится в России и ранее признавалась в любви Санкт-Петербургу.

Режиссер Оксана Байрак назвала себя самой большой патриоткой Украины, несмотря на то, что сейчас живет в РФ и снимает сериал для канала "Россия-1". Видео прямого эфира уроженки Симферополя делится Rostyslove Production.

Байрак призналась, что мечтает вернуться в Одессу, а украинский назвала "своим родным языком".

"Сейчас далеко, хотя сердце рвется, конечно, домой", — рассказывала зрителям прямой трансляции в соцсети режиссер.

Кроме этого, Оксана Байрак назвала себя самой большой патриоткой.

"Я не только из Украины. Я украинка! При чем, я считаю, что самая большая патриотка!" — сказала 59-летняя телеведущая.

Впоследствии Байрак еще и исполнила отрывок из песни "Червона Рута" Владимира Ивасюка.

Оксана Байрак

Отметим, что режиссер встретила большую войну в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения 16 февраля 2022 года. Она находилась там некоторое время, однако впоследствии показалась в Санкт-Петербурге и начала снимать сериал для "Россия-1". Байрак даже стала "Фросей Касьян". В картине также снимаются актеры из Украины — Максим Дрозд и Лариса Удовиченко.

Телеведущая называла россиян и украинцев братскими народами и проводила время с российскими деятелями, которые открыто поддерживают войну в Украине.

Оксана Байрак Фото: Скріншот

Напомним, Оксана Байрак назвала Санкт-Петербург своей любовью.

Также Фокус писал о причастности Ани Лорак к похищению детей из Украины .