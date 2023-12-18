Кристина Горняк объяснила, почему претендует на дом Владимира Остапчука под Киевом

Владимир и Кристина два года пробыли в браке. Несмотря на развод, они до сих пор не разделили общее имущество.

Нотариус по специальности и бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) рассказала подробности конфликта вокруг раздела общего имущества с ее мужем. Информацию о совместном доме пары она рассказала в интервью Люкс-FM.

В частности, она отметила, что вопрос совместного двухэтажного дома под Киевом в коттеджном городке Золоче Прованс, до сих пор открыт. Пока бывший муж Кристины никак не пытался уладить этот вопрос.

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"Точка наверняка пока не поставится. Наверное, точка ставится тогда, когда люди приняли совместное решение. Да, этот дом мы строили вместе в браке. И, к сожалению, пока у нас спор есть вокруг него", — сказала Кристина Остапчук (Горняк).

Она также рассказала, что имеет полноценное право на равную часть дома, поскольку средства в его строительство она с Владимиром вкладывали поровну.

Еще в начале отношений, парочка поставила цель как можно быстрее построить совместное жилье, поэтому распределила бюджет.

23:10 о совместном доме с Остапчуком

"Да, мы вместе его строили. У нас был разделен бюджет, кто за что платит. Кто там в семье за что платит. Хоть я говорю, что я хочу быть содержанкой, но я всегда работала и буду работать. И всегда спокойно могу кормить нас. То есть был распределен бюджет. Хотя по закону, ты же знаешь, если даже женщина не работала, вообще считается общим имуществом. Мы, к сожалению, пока не решили этот вопрос", — сказала Кристина.

Она также отметила, что судя по всему ее бывший муж не считает нужным делиться имуществом. Поэтому пока она просто ждет шага на встречу.

"Вторая сторона считает, что мне ничего не нужно отдать. В доме уже делает ремонт, насколько я знаю. Я бы и не знала, если бы мне не сбрасывали постоянно в инстаграм, как они там выбирают что-то", — сказала Горняк.

Однако планирует ли Кристина делать какие-то шаги, чтобы решить этот вопрос с Остапчуком она не сказала.

Напомним, Кристина Горняк — вторая жена шоумена и телеведущего Владимира Остапчука. Пара прожила в браке 2 года. Общих детей у них нет.

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