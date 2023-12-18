Платье принцессы Дианы ушло с аукциона за рекордную сумму (фото)

За платье выручили в 11 раз больше первоначальной стоимости лота.

Вещи, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, даже спустя 26 лет после ее смерти остаются предметом вожделения многих коллекционеров и уходят на аукционах за огромные деньги. В частности, черно-синее вечернее платье от дизайнера Жака Азагури было продано за рекордные 1 143 000 долларов, что в 11 раз превышает его первоначальную цену. Таким образом лот побил рекорд цены одного из ее платьев, ушедшего с молотка, сообщили на странице аукциона Julien's Auctions.

Платье состоит из длинного черного бархатного лифа, расшитого синими звездами, и двухъярусной синей юбки из органзы, украшенной поясом и бантом.

Впервые в этом наряде Диана появилась во Флоренции в 1985 году. Годом позже она надела его во время визита в Ванкувер (Канада). Изначально его выставили на продажу с оценкой в 100 000–200 000 долларов.

Принцесса Диана впервіе надела єто платье во Флоренции в 1985 году Фото: Getty Images

"Теперь Julien’s является новым мировым рекордсменом по самому дорогому платью принцессы Дианы, проданному на аукционе", — говорится в заявлении компании. Предыдущий аукционный рекорд составлял 604 800 долларов.

Платье принцессы Уэльской продано в рамках четырехдневной распродажи "Легенды Голливуда" компаниями Julien's Auctions и Turner Classic Movies (TCM), на которой был представлен ряд памятных вещей.

Розовая шифоновая блузка, которую Диана носила для своего помолвочного портрета с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году, сделанная лордом Сноудоном, ушла с молотка за 381 000 долларов. А блузка от Дэвида и Элизабет Эмануэль, которые впоследствии разработали свадебное платье Дианы, оценивалась в 80 000–100 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что на аукционе продадут реквизит из сериала "Корона".