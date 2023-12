Эмма Робертс в стильных образах появилась на обложке глянца

Звезда сериала "Американская история ужасов" также дала откровенное интервью.

Когда Эмма Робертс была маленькой, она записала в одном из своих списков желаний: "Снимайся в фильме Marvel". Теперь, в возрасте 32 лет, ей это удалось. Актриса участвует в новаторском женском актерском составе фильма "Мадам Паутина", спин-оффе "Человека-паука". Также она, будучи дочкой и племянницей голливудских звезд, сумела стать самостоятельной звездой. О себе она рассказала в интервью Grazia Magazine.

Пока Робертс хранит молчание о сюжете своего нового фильма, в котором главную роль исполнила Дакота Джонсон. Все, что мы знаем, это то, что он выйдет в феврале, и что персонаж Робертс на самом деле не супергерой.

Эмма Робертс для Grazia

Но если бы Робертс могла обладать суперсилой в реальной жизни, то это была бы остановка времени, говорит она. Не прыгать вперед или назад, а "просто сделать паузу и иметь возможность перевести дух", — объясняет она.

Когда забастовка SAG-AFTRA завершилась после шести долгих месяцев, Эмма узнала об этом в самолете и заказала бокал шампанского, чтобы отпраздновать это событие.

"На самом деле я не даю себе отпуска, поэтому интересно, когда тебя вынуждают отдыхать", — признается она.

Робертс работала с девяти лет, когда она получила свою первую актерскую роль в драме Теда Демме 2001 года Blow, в котором Джонни Депп играет кокаинового вора в законе.

"Я всегда хотела работать и быть целеустремленной", — Эмма, чей отец Эрик Робертс, брат Джулии Робертс, говорит, что выбивала у матери деньги в обмен на работу по дому: "Я говорила: "Если я помою окна, помою посуду и приберусь в комнате, можно мне 5 долларов?".

Эмма Робертс для Grazia

Участвовать в шоу Nickelodeon было еще одной целью, которую Робертс удалось реализовать. В 2004 году, после дюжины прослушиваний, она получила главную роль Адди Сингер в ситкоме Unfabulous, который длился три сезона и породил альбом. Невероятно и многое другое. Робертс, которой тогда было 13 лет, стала соавтором двух синглов: "I Have Arrived" и "This Is Me".

"Мне не нравятся люди, которые становятся "актерам/певцам". Я думаю, что людям следует быть либо одним, либо другим, потому что обычно в обоих случаях добиться успеха не получится. Вы станете лучше в одном, поэтому можете придерживаться того, в котором вы хороши. Я собираюсь заняться актерством", — говорила она в интервью в 2009 году, еще будучи подростком.

После ряда удачных ролей Эмме позвонил Райан Мерфи, предложив ей роли в сериале "Американская история ужасов".

В сентябре 2023 года к Робертс присоединилась новая партнерша по сериалу: Ким Кардашьян.

"Когда Райан позвонил мне и сказал: "Ким Кардашьян играет твоего публициста", я подумала: "Ты только что превзошел статус гения. Я просто подумала, что это было так блестяще. И это дар Райана: видеть в людях то, что они не обязательно видят в себе, и давать им роли, в которые их никто другой не поставил бы. Он сделал это для меня, и он сделал это для Ким", — сказала Робертс.

Эмма Робертс для Grazia

В новом сезоне ее героиня станет матерью. И эта тема ей близка.

"Я чувствую, что вчера мне было 22, а сейчас мне 32. Наличие ребенка просто заставляет тебя видеть, что время летит так быстро", — отмечает она.

Робертс не только мама и актриса, но и обожает читать. Она всегда так делала, с тех пор, как провела время с фонариком под одеялом и читала романы Джуди Блюм.

"Для меня это просто побег", — говорит она. Но теперь она буквально сделала это своей профессией. В 2017 году Робертс основала книжный клуб Belletrist вместе со своей лучшей подругой, исполнительным продюсером Карой Прейсс, которая описывает Робертс одновременно как "живую куклу Барби" и "Человека дождя".

"Эмма невероятно интеллектуально любопытна, но она выросла среди детей знаменитостей и руководителей студий. Я вырос с родителями, занимающимися издательским делом. Так что я думаю, что мы с ней действительно понравились друг другу, потому что я не знаю, были ли у нее друзья, которые тоже читали Джоан Дидион", — шутит Прейсс.

В 2019 году Робертс и Прейсс превратили книжный клуб Belletrist в продюсерскую компанию Belletrist Productions. Их первым большим хитом стала адаптация Tell Me Lies, которая изначально была книгой Каролы Лаверинг, для Hulu.

"Мне это понравилось. Я давно не видела по телевизору шоу, в котором так реалистично изображались бы токсичные отношения", — говорит Эмма.

Есть у Робертс и милая история про Бритни Спирс.

"Когда мне было семь или восемь лет — это было еще во времена стационарных телефонов — моя мама и моя тетя сказали мне, что кто-то звонит мне по телефону. Я такая: "Привет?". А этот человек говорит: "Привет, с днем ​​рождения! Это Бритни Спирс!". Я повесила трубку, потому что подумала, что это розыгрыш. Моя семья сказала: "Это была не шутка; это был твой подарок на день рождения!". И они перезвонили ей. Но да, Эмма Робертс случайно повесила трубку во время разговора Бритни Спирс", — шутит она.

Сейчас цель Робертс на ближайшие пять лет — режиссура.

"Райан Мерфи был просто великолепен, сказав, что позволит мне стать режиссером одного из его шоу, так что, возможно, это будет моя первая попытка", — говорит она.

Напомним, ранее появился трейлер нового сезона "Американской истории ужасов".