В США умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире

После автомобильной аварии, в которую Ли попала в 2009 году, она потеряла свои ногти.

Американка Ли Редмонд, установившая в 2003 году мировой рекорд по длине ногтей, скончалась на 83-и году жизни в штате Юта, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Ли не стригла ногти с 1979 года, а к 2003 году их общая длина выросла до 751,3 см, что принесло ей рекорд по длине ногтей на руках (женщин).

Благодаря тщательному уходу и не менее тщательному маникюру ногти Ли стали еще длиннее, и в 2008 году их еще раз измерили. На тот момент они достигли общей длины 865 см, став самыми длинными ногтями на паре рук за всю историю (женщин). Ли держала этот титул до тех пор, пока его не превзошла Диана Армстронг (США) в 2022 году.

Ли решила перестать подпиливать и стричь ногти, бросив вызов самой себе и проверив, какой длины они смогут отрастить, прежде чем начнут "искажать форму", как это случилось со многими знаменитыми длинными ногтями. Однако ее ногти приобрели совсем другой вид.

Редмонд так заботилась о них, что они не скручивались, а превращались в длинные красивые арки. Каждый день Ли обрабатывала ногти теплым оливковым маслом и чистила их зубной щеткой, а затем наносила на каждый ноготь полторы бутылочки отвердителя для ногтей. Последним штрихом было окрашивание ногтей золотым лаком, что стал фирменной фишкой пенсионерки.

Несмотря на такую длину, ногти не мешали ей в быту. Она могла мыть посуду, пользоваться мобильным телефоном, стричь детей и даже водить машину.

В 2006 году Ли задумалась о том, чтобы избавиться от ногтей. Такие мысли появились у нее после того, как у ее любимого мужа Дональда диагностировали болезнь Альцгеймера. Но затем рекордсменка передумала, когда поняла, что ее ногти не мешают ей оказывать ему необходимую помощь.

Ногти Ли принесли ей международную известность, но, к сожалению, она потеряла их в автокатастрофе в 2009 году.

"Я слышала, как ломались ногти, и ничего не помню после ощущения, как меня высасывало из машины", – вспоминала она.

По словам свидетелей, Ли подбросило на семь метров в высоту, после чего она упала на дорогу.

Женщина получила серьезные травмы и после аварии была госпитализирована. Она полностью выздоровела, но, к сожалению, ее знаменитые ногти были потеряны. Позже Раймонд сказала, что потеряла часть своей личности, но это было то, что ей "пришлось принять".

У Ли остались дети Дони, Минди и Роби, 14 внуков и правнуков, а также шесть братьев и сестер. Похоронят умершую 21 декабря в родной Юте.

Ранее Фокус писал, что в 2018 году гражданин Индии Шридхар Чиллал, который был признан обладателем самых длинных на планете ногтей среди мужчин, срезал их.