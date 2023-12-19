Новая мисс Франция популяризовала короткую стрижку пикси и очутилась в центре скандала

20-летняя Ева Жиль получила титул "Мисс Франция", но ее ультрамодная короткая стрижка вызвала нешуточные дебаты.

Победительницей конкурса красоты и новой "Мисс Франция" стала 20-летняя Ева Жиль. И она вошла в историю как первая женщина, выигравшая этот титул с короткой стрижкой пикси. Теперь она поедет на "Мисс Вселенная". Ее облик вызвал нешуточные дебаты в соцсетях. Так как многие посчитали, что ее прическа была вызовом. Об этом пишет Business Insider.

Французские политики и поклонники конкурсов с тех пор выступили в защиту Жиль.

Жиль отпраздновал свою победу, как победу "разнообразия". Критики заявили, что ей отдали победу только из-за ее стрижки.

Новая Мисс Франция - Ева Жиль

А ее внешность обсуждают в социальных сетях, подтверждая тот факт, что конкурсантки все еще сталкиваются с критикой и пристальным вниманием.

Представительница конкурса "Мисс Вселенная" встала на защиту Жиль, заявив, что "не существует единственного способа стать Мисс Вселенная или Мисс Франция" и отметив, что нынешняя Мисс Вселенная Шейннис Паласиос также имеет довольно короткую стрижку.

"На конкурсе "Мисс Вселенная" этого года мы видели разные стили и прически всех типов, и нам это нравится. Короткие, длинные, вьющиеся — мы воспринимаем каждый образ, который встречается на нашей сцене. Мы представляем время, и ваша уверенность и уникальность — это единственное, что мы видим, отраженное во всех наших победительницах", — отметила она.

Ева Жиль хотела доказать, что красота женщины не определяется ее волосами. Но не собиралась творить историю, когда много лет назад остригла свои длинные волосы.

Новая "Мисс Франция" - Ева Жиль Фото: Getty Images

Ева впервые обсудила свою прическу во время участия в конкурсе "Мисс Нор-Па-де-Кале", который она выиграла еще до участия в конкурсе "Мисс Франция".

"Это что-то пробудило во мне. Это изменило меня и сделало меня более похожей на сильную женщину", — сказала она, но упомянула, что стрижку сделала просто для себя. И она считает себя сильной и решительной женщиной, независимо от длины своих волос.

Ева Жиль, которая в настоящее время изучает математику и информатику, решила подать заявку на участие в своем первом конкурсе после некоторой поддержки со стороны деда.

Во время конкурса "Мисс Франция", который посмотрели 7,5 миллионов зрителей, Жиль сказала, что хочет доказать, что и конкурс, и общество развиваются — и что женская красота не ограничивается ее волосами, или формой ее тела.

"Мы привыкли видеть красивых Мисс с длинными волосами, но я выбрала андрогинный образ с короткой стрижкой. Каждая женщина уникальна, мы все уникальны", — сказала она.

Последней женщиной, выигравшей Мисс Вселенная со стрижкой пикси, была Мисс Южная Африка Зозибини Тунзи, которая стала первой женщиной с натуральными, не выпрямленными волосами, которая выиграла этот конкурс в 2019 году.

Во время интервью после победы Тунзи рассказала, что многие люди пытались уговорить ее носить парик во время соревнований.

Напомним, на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" победила конкурсантка из Никарагуа. 23-летняя Шейннис Паласиос получила корону победительницы.