Джордж Клуни считает, что роль Мэттью Перри в "Друзьях" не принесла ему "радости, счастья или мира"

Актер рассказал о своей дружбе с Перри, с которым вместе снимался в "Скорой помощи".

Джордж Клуни впервые рассказал о своей совместной работе с покойным Мэттью Перри, который умер от передозировки кетамина. По словам Клуни, который вместе с Перри снимался в сериале "Скорая помощь", он все это время боролся со злоупотреблением наркотиками и не стал счастливым, получив известность. Об этом пишет People.

Джордж Клуни рассказал о своей многолетней дружбе с Мэттью Перри и о том, почему, по его мнению, успех актера в "Друзьях" не принес ему того счастья, которого он всегда хотел.

Продвигая свой новый фильм "Мальчики в лодке" , 62-летний Клуни вспомнил о своих отношениях с Перри. В частности, Клуни отметил, как много лет назад он стал свидетелем борьбы Перри с зависимостью, когда дуэт снимался в своих шоу на канале NBC — "Скорая помощь" и "Друзья".

"Я знал Мэтта, когда ему было 16 лет. Раньше мы вместе играли в теннис. Он примерно на 10 лет моложе меня. И он был замечательным, веселым, забавным ребенком", — рассказал Клуни.

Звезда "Одиннадцати друзей Оушена" вспомнил, как Перри часто делился своими мечтами о роли в популярном телешоу.

"Все, что он говорил нам, то есть мне, Ричарду Кайнду и Гранту Хеслову, было: "Я просто хочу попасть в ситком, чувак. Я просто хочу попасть в обычный ситком, и я был бы самым счастливым человеком на земле", — вспомнил Клуни слова Перри.

Хотя Перри в конце концов получил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья", Клуни сообщил, что он так и не достиг своей цели стать счастливым. Несмотря на то, что его детские мечты осуществились, он утверждал, что подвиг Перри "не принес ему ни радости, ни счастья, ни мира".

Поскольку "Скорая помощь" Клуни и "Друзья" снимались "бок о бок" на одной и той же сїемочной площадке NBC, пара часто видела друг друга. "Скорая помощь" выходила в эфир с 1994 по 2009 год, а "Друзья" — с 1994 по 2004 год. В 1995 году Клуни даже снялся в качестве гостя в эпизоде ​​легендарного ситкома.

"Наблюдать за тем, как это происходит на площадке — мы были в Warner Brothers, мы были там рядом друг с другом — было тяжело смотреть, потому что мы не знали, что с ним происходит. Мы просто знали, что он недоволен, и я понятия не имел, что он делает. Принимает по 12 таблеток викодина в день. Это напоминание о том, что успех, деньги и все такое не приносят вам автоматически счастье", — сказал Клуни и резюмировал: "Вы должны быть довольны собой и своей жизнью".

28 октября Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.

На прошлой неделе было установлено, что звезда "Друзей" умер от острого воздействия кетамина, согласно отчету о вскрытии коронера округа Лос-Анджелес. В документе также перечислены факторы, способствовавшие его смерти: утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина.

Вскрытие показало, что Перри "как сообщается, был чист в течение 19 месяцев" до своей смерти, хотя он практиковал инфузионную терапию кетамином и последний курс лечения прошел "за полторы недели до" случайного утопления. Однако коронер отметил, что "кетамин в его организме на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет от 3 до 4 часов или меньше".