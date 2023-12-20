Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за натуральной шубы

Модель опубликовала фото в шубе из овчины за 27 тысяч долларов.

Кендалл Дженнер после того, как рассталась с Bad Bunny, отправилась в Аспен, как и большинство голливудских звезд. И опубликовала фото в роскошной натуральной шубе. Впрочем, ее поклонники не оценили стиль модели и засыпали ее гневными комментариями. Об этом пишет Daily Mail.

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Кендалл продемонстрировала гламурный образ в шубе от бренда Phoebe Philo. Стоимость такой шубы из меха ягненка – около 27 тысяч долларов.

Кендалл опубликовала несколько фото, позируя в шубе, плотных колготках и туфлях без каблуков. Также она прорекламировала текилу своего бренда 818 Tequila.

Кендалл Дженнер в натуральной шубе Фото: Instagram/kendalljenner

Ранее таблоиды писали, что только пару дней назад она рассталась со своим бойфрендом Bad Bunny, и отправилась в Аспен со своими друзьями Хейли и Джастином Бибером.

Но новый образ модели не понравился ее поклонникам.

Они раскритиковали звезду реалити-шоу за то, что она носит настоящий, а не искусственный мех, несмотря на то, что она известна как любительница животных.

Один комментатор назвал Дженнер и ее выбор наряда "мерзкими" и спросил: "Сколько невинных животных погибло для того, чтобы ты опубликовала эти глупые фотографии с выпяченными губами?".

Кендалл Дженнер в натуральной шубе Фото: Instagram/kendalljenner

Другой комментатор был более краток и написал Кендалл, что "она одета в кровь".

А третий пошутил, назвав Кендалл "Барби Чубаккой".

Ранее Кендалл видели в Аспене, куда кататься на лыжах на рождественские каникулы отправились многие голливудские звезды.

Дженнер уже покаталась на лыжах и провела время с друзьями: Джастином Бибером и Хейли Бибер, Ниной Добрев и ее парнем Шоном Уайтом.

Ранее в воскресенье стало известно о ее расставании с Bad Bunny после того, как пара встречалась в течение 10 месяцев.

Инсайдер сообщил, что "Кендалл и ее парень в последнее время занимались своими делами, и отношения между ними постепенно начали угасать".

"Они оба знали, что, скорее всего, эти отношения не будут вечными, и это было обоюдно понятно с самого начала. У них сумасшедшие плотные графики, и они знают, что они еще молоды и им предстоит еще многое испытать индивидуально, прежде чем остепениться", — отметил инсайдер, пояснив, что между Кендалл и Bad Bunny нет никакого негатива и они желают друг другу лишь добра.