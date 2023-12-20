Новогодние фильмы для всей семьи: подборка до 2024 года

Уже через считанные дни украинцев ждет долгожданная рождественско-новогодняя ночь. Конечно, что на эти дни, в семейном кругу всегда должны быть идеи для просмотра.

Именно поэтому, Фокус подготовил подборку фильмов, которые помогут создать рождественское настроение.

Конечно, среди самых популярных вариантов уже много лет подряд до сих пор остается "Один дома" и "Как Гринч украл Рождество".

Однако, стоит дать шанс и другим, не менее интересным вариантам.

Обратите внимание на фильм 1994 года под названием "Чудо на 34-й улице". В сюжете настоящий Санта Клаус соглашается на приглашение владельцев одного из магазинов в Нью-Йорке поработать самим собой и сделать для детей чудо. Однако, эти идея не нравится другим владельцам магазинов, которые понимают, что у конкурентов будет преимущество. Поэтому Санта оказывается в суде, где ему приходится доказывать, что он настоящий.

Не менее интересным и захватывающим является фильм 1991 года "Кудрявая Сью". Это легкая и интересная комедия о беспризорной девочке, которая накануне Рождества получает шанс на лучшую жизнь. Девочка вместе со своим не родным отцом, который всячески заботится о ней, ищут легких способов заработать денег, или хотя бы просто поесть. Однажды они наталкиваются на молодую и неженатую юристку, которая и покажет им другую жизнь.

Также, как вариант, можно посмотреть фильм "Чарли и шоколадная фабрика" 2005 года выхода, ведь уже вскоре появится в кинотеатрах продолжение этой истории под названием "Вонка". История разворачивается вокруг приключений маленького мальчика Чарли, который живет в бедной семье, однако получает шанс попасть на шоколадную фабрику. Мальчик находит выигрышный билет в шоколадке и вместе со своим дедушкой отправляется в мир сладостей.

Для любителей домашних любимцев придется по душе фильм 2011 года выпуска "Рождественское приключение Бетховена". События разворачиваются вокруг пса породы сенбернара, который будет спасать Рождество от непослушного эльфа.

Также можно посмотреть фильм 2019 года "Рождество на двоих". В сюжете молодая девушка работает в новогоднем магазине эльфом, однако мечтает она совсем о другом. Однажды в магазин придет странный парень, который изменит жизнь главной героини и покажет настоящие чудеса.

Напомним, топ-сериалы декабря. Новый "Ричер", приквел "Бумажного дома", "Кровавое побережье" Марселя.