Как выглядит самая низкорослая профессиональная модель в мире: история Уайлдин Аумойт

20-летняя Уайлдин Аумойт, несмотря на состояние здоровья, ведет очень активный образ жизни: участвует в показах, учится и любит путешествовать.

Уайлдин Аумойт из США – самая невысокая маломобильная женщина в мире, получила второй титул в Книге рекордов Гиннеса как самая невысокая профессиональная модель в мире. Об этом сообщается на сайте издания.

Девушка, рост которой всего 72 см, приняла участие в мероприятии "Подиум мечты: модная революция". Его проводил бывший полузащитник НФЛ Шакем Гриффин, и включало 70 моделей с разными степенью инвалидности и происхождением.

"Подиум мечты" — это общественная благотворительная организация, которая дает людям с ограниченными возможностями возможность обрести уверенность и самовыражение посредством моды и красоты. Для меня это был знаковый момент, потому что я первый обладатель титула Книги рекордов Гиннеса, появившийся на Неделе моды в Нью-Йорке", – поделилась впечатлениями Уайлдин.

Гостям она показала вещи из линии адаптивной одежды Target, а также адаптивную обувь от Billy Footwear.

"Мне очень понравился этот опыт: я познакомилась с некоторыми моделями, людьми, ведущими шоу, и другими людьми, которые присутствовали. Когда я шла по подиуму, я не осознавала, сколько на самом деле там было людей, но мне это нравилось", – говорит она.

У Уайлдайн – чрезвычайно редкий тип карликовости, называемый дисплазией SADDAN. Из-за генетического заболевания она не может ходить, поэтому для передвижения использует моторизованную инвалидную коляску.

Врачи не давали ей шансов на жизнь в первые сутки после рождения, но когда малышка выдержала, ее поместили в хоспис на шесть месяцев, прежде чем отправить домой к семье.

Сейчас Уайлдин 20 лет, и она превзошла все ожидания, в том числе и свои собственные.

"Честно говоря, я никогда не думала, что буду участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке. Для меня все это было сюрреалистично", – признается мисс Аумойт.

Основная причина, по которой Уайлдин хотела стать моделью, заключалась в том, что она чувствовала, что индустрии не хватает разнообразия:

"Я также хотела вдохновить людей из сообщества карликовости, что они могут все. Рост — это просто число".

Уайлдин была удостоена звания самой низкорослой маломобильной женщины, живущей в 2021 году, когда ей было 18 лет, и она говорит, что с тех пор ее жизнь "сильно" изменилась.

Сейчас она учится на втором курсе колледжа по специальности "Графический дизайн". Ранее Уайлдин рассказала нам, что планировала изучать фармацию, но позже изменила свои карьерные планы.

"Я просто почувствовала, что на самом деле меня больше интересует искусство, чем медицина", — объяснила она.

Уайлдин также гордится своим появлением в предстоящем документальном фильме о самой высокой из ныне живущих женщин в мире "Румейса: Иду высоко", который будет доступен для просмотра с 21 декабря исключительно на Rakuten TV.

В новом году у нее в планах продолжение учебы, модельный бизнес и путешествия:

"В 2024 году я надеюсь продолжать получать больше работы моделью и сотрудничать с большим количеством брендов. Что касается путешествий, я буду присутствовать на Национальном съезде "Маленькие люди Америки" в 2024 году, который пройдет в Балтиморе, штат Мэриленд".

Ранее Фокус писал, что индианка Джиоти Амге стала самой маленькой женщиной на планете.