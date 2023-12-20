Линдси Лохан через пять месяцев после рождения сына привела себя в хорошую форму и показала свою стройную фигуру.

Известная американская актриса Линдси Лохан, известная роллями "Герби: Безумные гонки", "Поцелуй на удачу" и другие, которая недавно впервые стала мамой, показала как выглядит через полгода после родов. Фото стройной фигуры 37-летняя актриса опубликовала в своем инстагарме.

Актриса опубликовала снимки из спортзала, на которых очень заметно, что звезда сбросила немало килограммов после рождения первенца. Если сравнить дородовые формы актрисы, то похоже на то, что она стала еще стройнее чем до рождения ребенка.

На фото Линдси Лохан одета в белые обтягивающие лосины и черную футболку свободного кроя и носки. Волосы актриса подобрала в хвост.

37-летняя Линдси Лохан показала как похудела через полгода после родов

Судя по всему Линдси Лохан проводит немало времени за тренировками, именно поэтому за такое короткое время успела изрядно улучшить форму своего тела.

Стоит отметить, что 18 июля 2023 года Линдси Лохан родила своего первенца, мальчика, от Бадера Шамаса. Мальчика назвали Луай. Рожать актриса поехала в Дубаи. Известно, что актриса в 2014 году потеряла ребенка.

Напомним, Линдси Лохан показала фигуру через две недели после родов.