Илья Парфенюк и блогерша Симба вскоре станут родителями

Илья Парфенюк признался, что уже готов к ребенку, поэтому известие о беременности Симбы стало для него радостью.

22-летний Илья Парфенюк известный треком "Провела экскурсию" сообщил, что его девушка, блогер Симбочка беременна первенцем. Об этом певец рассказал в интервью Славы Демина.

Как выяснилось, девушка уже на 7 месяце беременности и уже вскоре станет мамой. Кого ждет звездная пара пока не известно.

Илья признался, что о беременности избранницы узнал уже после признания и предложения руки и сердца, которое он сделал в июле этого года.

Утром Симба проснулась и сказала, что чувствует что-то не то и отправила Илью за тестом на беременность. Пара была вместе в тот момент, когда на тесте появилось две полоски.

Как призналась блогерша, она была счастлива узнать о беременности, ведь давно мечтала о ребенке. А также призналась, что уже имела опыт беременности, которая закончилась неудачно.

В 19 лет девушка забеременела, однако уже на 7 неделе плод замер и у нее произошел выкидыш.

"Я мечтала о ребенке еще с 17 лет. Я работаю с 14 лет, себя поставила на ноги уже где-то в 17. Я себя полностью сама обеспечивала. После школы я жила отдельно, хотя папа был против, не хотел меня отпускать из дома. Но я говорю, хочу, буду. И я очень хотела в жизни быть молодой мамой. Чтобы не было ССРовских закалок. Я хочу быть на одной волне с ребенком. И так случилось, что я забеременела, то есть мне уже сделали предложение. И я была очень сильно обеспокоена. Одно дело, когда ты об этом думаешь, мечтаешь, а другое дело, когда ты видишь две полоски. Я была очень сильно обеспокоена, наляпала всякой фигни своему мужу-парню. Это моя вторая беременность. Так случилось, что на 7 неделе, мне исполнилось 19 лет, я была беременна. Так случилось, что развитие остановилось. Выкидыш. Это нормальное явление при первой беременности", — рассказала Симба.

0:58:57 — "Я буду отцом"

Симба рассказала, что, как объяснили ей врачи — гинеколог и психолог, это нормальное явление, когда первая беременность женщины заканчивается неудачно.

Сейчас же у блогера нет волнения. К счастью, беременность развивается хорошо и уже вскоре малыш появится на свет. Одна о поле ребенка звездная пара ничего не рассказала. Также ничего не известно и о возможном имени ребенка.

В разговоре со Славой Деминым, Илья рассказал, что уже готов к семье и детям.

"Хочу я семью. Хотя у меня работа больше связана с тем, что у меня больше тусовки. Жизнь-тусовка. Начинает уже понемногу надоедать, потому что когда ты об этом думаешь и представляешь, это все немного по другому. Такая работа сурка. Пусть лучшие условия жизни и все такое, но ты просыпаешься утром и уже куда-то бежишь. И тебе хочется тепла семейного, чтобы приехать домой и борщ пах, чтобы встретила меня женщина моя любимая с улыбкой. Я вот не до конца понимаю "штамп в паспорте", это для меня эти салдеповские отряды. Можно и в гражданском браке жить и кайфовать, я вообще не привязываюсь ни к чему", — заявил Парфенюк.

Он также отметил, что мечтает о крутой свадьбе и готов потратить на нее немалые деньги. Прежде всего он хочет сделать эмоции для своей девушки.

"Я хочу крутую свадьбу. Но я хочу, чтобы у меня еще остались деньги, чтобы куда-то поехать. И хочется, чтобы малышка кайфонула, девочка же. Хочется, чтобы она прожила этот день, все гуляли и тусовались",- добавил певец.

Он также немного приоткрыл завесу, когда парочка планирует свадьбу. Илья отметил, что пока они не определились с датой, однако точно знают, что это будет летом.

Поскольку в стране идет война, они не хотят устраивать громкие гуляния.

Напомним, известная украинская модель, которая поборола рак, во второй раз станет мамой.