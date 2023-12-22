Королевский тренд: какой любимый маникюр принцессы Дианы вернулся в моду

Классический французский маникюр из 1990-х получил новый виток популярности после сериала "Корона".

В королевской семье хорошо известно неписаное правило: когда дело касается красоты, путь вперед – это сдержанность. Но принцесса Диана показала нам, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Однако, при всей своей любви к экспериментам, она все-таки осталась верна сдержанному френчу, стилю маникюра, получившему популярность в 1990-х. Об этом пишет Glamour Magazine.

Принцесса была известна тем, что систематически нарушала строгие правила королевской семьи. Она водила своих сыновей, принцев Уильяма и принца Гарри, в Макдональдс и каталась с ними на американских горках, чтобы дать им представление о нормальном воспитании.

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Она развелась со своим мужем, наследником британского престола и рассказала о его тайной возлюбленной. Но нарушение правил касалось и правил, которые относились к нарядам, макияжу и маникюру.

Известно, что леди Ди предпочитала цветные колготки, надевала тиару, как ожерелье, использовала синюю подводку для глаз и красила ногти ярким красным лаком. И это тогда, когда все дамы из королевской семьи предпочитали сдержанный телесный маникюр или полное его отсутствие.

Королева Елизавета, как известно, отдавала предпочтение едва заметным оттенкам, таким как Essie’s Ballet Slippers.

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Что касается ногтей принцессы Уэльской, хотя она и флиртовала с красным лаком к тому времени, когда ей исполнилось 30, Диана предпочитала классический французский маникюр 1990-х, который она носила на коротких ногтях.

Теперь, когда нашумевший сериал "Корона" завершился шестым сезоном, фирменный френч Дианы переживает ренессанс.

Конечно, в последние годы френч претерпел некоторые изменения, но никогда на самом деле не выходил из моды. Узкие кончики и миндалевидная форма ногтей придают этому стилю маникюра современный оттенок, но мы ожидаем, что снова появится больше форм и стиля из 1990-х, наряду с другими модными образами из 1990-х, вроде пышных укладок, лодочек без каблуков, или широкими плечиками пиджаков.

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Представитель платформы бронирования салонов красоты Fresha London заявила: "Принцесса Диана была синонимом смелого стиля, и, хотя она чаще всего ассоциируется с алым лаком, который она наносила со своим "платьем мести", она была на шаг впереди всех со своими нейтральными ногтями".

По ее словам, добавление глазурованного верхнего покрытия к нейтральному оттенку — отличный способ сделать ногти телесного цвета более современными. А тем, кто хочет обновить свой глянцевый маникюр для холодных месяцев, возможно, стоит подумать о выборе вместо него перламутрового верхнего покрытия, как у Дианы, поскольку он поможет добавить сезонного "морозного" настроения.

Напомним, ранее Фокус писал о популярном в этом месяце "русалочьем" маникюре с блестящими акцентами.