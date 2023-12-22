Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками на теле

Мария Кравец любит татуировки, поэтому раз в год обновляет изображения на своем теле.

Старшая дочь 46-летней актрисы и телеведущей Елены Кравец, более известной как участницы "95 квартал", Мария похвасталась перед подписчиками новыми татуировками на теле. Фото трех эскизов на руке 20-летняя девушка опубликовала в своем инстаграме.

Известно, что девушка любит тату, поэтому часто поддается на эксперименты. На этот раз Мария решила сделать аж три татуировки и все на руке.

Вероятнее всего, тату дочь Елены Кравец делает в одном из тату салонов столицы.

Теперь относительно самих татуировок. На одном из эскизов видно, что девушка планирует выбить на поверхности левой руки цифры — 1974. Однако, что символизируют эти цифры для Марии не известно. Татуировка сделана красной краской.

Татуировки Марии Кравец Фото: https://www.instagram.com/maarriill

Вторая татуировка в форме планеты Сатурн. Однако это не просто планета, внутри нее видно трех людей — мужчину и женщину, которые держатся за руки и еще одну женщину позади них. Вероятнее всего, это танец. Эта татуировка выполнена в синем цвете.

Однако, на этом девушка не остановилась и сделала третью татуировку и тоже на руке. Изображение похоже на каплю, внутри которой другие капли. Сделано тату двумя цветами красным и черным. Что означают все три татуировки Мария не рассказала.

Дочь Елены Кравец любит татуировки на теле, поэтому периодически придумывает что-то новое и воплощает это в жизнь.

Стоит отметить, уже вскоре Мария презентует новое шоу на Ютубе, в котором появится вместе со своей звездной мамой. Об этом ранее рассказывала Елена Кравец. Актриса не вдавалась в подробности, однако назвала, что темой шоу будут отношения родителей и детей в формате разговора на кухне.

Напомним, стало известно, кто заменит Елену Кравец в "Вечернем Квартале".