Год какого животного 2024 и как привлечь к себе удачу с его помощью
2024 год по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона, который символизирует мудрость, великодушие и щедрость.
Астролог Мария Пион рассказала, кто будет покровителем 2024 года по восточному календарю и с помощью каких символов можно привлечь позитивную энергию в предстоящем году.
Год кого 2024 год по восточному календарю?
Следующий год, 2024, по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Дракона очень почитают в Китае — он стал символом императорской власти, а также великодушия и щедрости. Год Дракона ассоциируется с силой, могуществом и удачей. Считается, что это время благоприятно для начинаний и достижения выдающихся результатов.
Когда наступит год Дракона по восточному календарю и что он нам сулит?
Дракон возьмет бразды правления 10 февраля 2024 года до 28 января 2025 года. Дерево является стихией этого года, что может придавать дополнительный аспект роста, устойчивости и развития. Элемент Дерева еще связан с ростом и зеленым цветом, что может указывать на повышенное внимание к здоровью, фитнесу и благополучию в этом году. Дерево также ассоциируется с корнями и семейными ценностями. Это может подчеркнуть важность семейных отношений, традиций и поддержки близких. Но также стоит помнить, что Дракон — довольно опасное существо, которого легко разозлить, но если относиться к нему с уважением, то он поможет преодолеть любые препятствия и выйти из любых ситуаций целыми и невредимыми.
Каким можно символами привлечь удачу в год Зеленого Дракона?
Зеленый и красный цвет
Одевайтесь красную или зеленую одежду, так как эти цвета будут главными в год Зеленого Деревянного Дракона. Красный символизирует энергию, страсть и решительность, а зеленый связанный с гармонией и процветанием.
"Золотые" фрукты
Разместите на видном месте фруктницу с апельсинами, мандаринами или хурмой, ведь сладкие плоды золотистого (оранжевого цвета) располагают Дракона.
Украшения
Разместите в своем доме зеленые украшения, такие как зеленые свечи, подушки, ковры и другие элементы интерьера. Это создаст атмосферу радости и позитива.
Изображения дракона
Разместите изображения драконов в различных частях вашего дома. Дракон в китайской культуре символизирует силу, удачу и благополучие.
Красный цвет
Добавьте элементы красного цвета в вашей подготовке. Красный также считается цветом удачи в китайской культуре, и его использование может приносить удачу и процветание.
Благоприятные символы
Воспользуйтесь китайскими символами удачи, такими как "Фу" (счастье), "Лу" (процветание) и "Шоу" (долголетие). Вы можете использовать их в украшениях, картинах или в других элементах декора.
Цветы и растения
Разместите в доме зеленые растения и цветы, такие как бамбук или орхидеи. Эти растения считаются символами удачи и долголетия.
Традиционные китайские угощения
Подготовьте традиционные блюда китайской кухни, которые считаются символами удачи, такие как баклажаны, грибы, рис и рыба.
Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет на работе в 2024 году