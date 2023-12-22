Беременная Сьюки Уотерхаус показала фото с отпуска с Робертом Паттинсоном

Сьюки провела отпуск с Робертом Паттинсоном в тропиках.

31-летняя британская модель и певица Сьюки Уотерхаус, которая теперь официально стала невестой актера Роберта Паттинсона и вынашивает его ребенка, показала свой округлившийся живот во время отдыха в Сент-Люсии, куда отправилась вместе с возлюбленным. Снимки звезда опубликовала на своей странице в соцсети, продемонстрировала множество ярких образов во время отпуска в тропиках.

На одной из фотографий девушка позирует в бикини кремового оттенка с цветочным узором, а макушку она покрыла шарфом красного цвета слоновой кости.

Еще один наряд включал в себя белую футболку с графическим рисунком и оранжевым принтом, увенчанную узорчатой курткой в стиле кимоно. Модница дополнила образ глянцевыми очками в черной оправе и линзами светло-красного оттенка.

На ней была подборка модных украшений серебристого цвета, в том числе ожерелья и серьги, от бренда AGMES.

Третий стильный ансамбль состоял из красного топа-футляра, сделанного из банданы, надетого под черно-белые шорты с принтом и рубашку в тон. Сьюки сделала селфи в зеркале, добавив к своему образу платок и коричневую плетеную большую сумку.

Наиболее женственный ансамбль Сьюки состоял из белого платья с принтом в виде больших желтых, красных и оранжевых цветов и ассиметричным дизайном на одно плечо. .

Звезда, родившаяся в Великобритании, выглядела невероятно на фоне почти полностью заходящего солнца.

Кроме своих селфи, Сьюки опубликовала несколько снимков великолепных пейзажей и моментов: чистого бирюзового моря, проглядывающего сквозь пышные зеленые листья деревьев, черепахи, краба среди цветов и книги "Забавная погода".

Ранее Фокус писал, что Роберт Паттинсон подарил Сьюки помолвочное кольцо стоимостью 330 тысяч долларов.