Молодожены Крис Эванс и Альба Баптиста сходили на рождественскую вечеринку Скарлетт Йоханссон

Это был их первых выход в свет после тайной свадьбы.

Молодожены Крис Эванс и Альба Баптиста впервые были замечены на публике после своей тайной свадьбы. Крис и Альба были среди гостей звездной рождественской вечеринки Скарлетт Йоханссон. Об этом пишет Page Six.

Скарлетт Йоханссон и Колин Йост устроили шикарную вечеринку для своих знаменитых друзей. Эксклюзивные фотографии, полученные журналистами, продемонстрировали, что среди гостей были Джон Хэмм, Сара Сильверман, Алек Болдуин и его жена Хилария, а также звезда "Капитана Америки" и его избранница Альба Баптиста.

Инсайдер сообщил, что Крис и Альба держались за руки и не расставались, а также выглядели очень влюбленными.

42-летний Эванс выглядел шикарно, когда пробирался в заведение Flatiron Room, одетый в коричневое пальто поверх темно-фиолетовых брюк.

26-летняя Баптиста прониклась духом праздника в красном платье длиной до пола, которое она дополнила темно-синим пальто и белым шарфом.

Альба и Крис тайно поженились на домашней церемонии в Бостоне в начале сентября в окружении своих самых близких друзей и семьи.

В список гостей вошли некоторые коллеги актера по фильму Marvel, в том числе Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

Скарлетт Йоханссон и Колин Йост

Также присутствовали Джон Красински и Эмили Блант.

Свадьба была настолько тайной, что у гостей конфисковали телефоны, а также попросили их подписать соглашения о неразглашении.

Крис Эванс сам сообщил, что теперь он женатый мужчина, только месяц спустя, продемонстрировав свое новое обручальное кольцо .

"Я женился. Это действительно было очень здорово", — признался он на New York Comic Con под аплодисменты толпы.

Также он признался, что церемоний было две: вторая прошла на родине Баптисты: в Португалии.

"У нас было как бы две церемонии. Одна – на восточном побережье, вторая в Португалии. И они обе были замечательными и очень красивыми. Но планировать их было сложно", — признался он.

Напомним, ранее Крис Эванс признался, что сейчас старается поменьше работать и снимать по одному фильму в год. Актер хочет проводить больше времени со своей возлюбленной.