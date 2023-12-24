Три знака Зодиака, которым стоит отпустить все обиды до конца декабря 2023 года

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды и негативные эмоции до конца декабря 2023 года.

Последние дни этого года могут стать возможностью для душевного очищения для многих знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому стоит отпустить обиды и простить всех до конца декабря 2023 года.

Близнецы

Близнецам сейчас настоятельно рекомендуется освободиться от обид и разочарований. Простите тех, кто вас задел, и освободите себя от тяжелого бремени негативных эмоций. Это позволит вам обрести внутренний покой и гармонию, открыв двери к новым возможностям, которые подстерегают вас уже в ближайшем времени.

Водолей

Водолеям важно осознать, что обиды в сердце – это тяжелый груз в этот период времени. Отпустите свои обиды и позвольте себе двигаться вперед с легкостью и свежим взглядом. Примите прошлые ситуации как уроки и сфокусируйтесь на своем личном росте и развитии.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что обиды и злость токсичны для их собственного внутреннего мира. Позвольте себе быть свободными от негативных эмоций, примите прошлые события как неотъемлемую часть жизни и научитесь извлекать уроки из каждой ситуации. Отпустите обиды до конца этого месяца и разрешите себе быть счастливыми в этом моменте, так ваше настроение существенно улучшится.

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