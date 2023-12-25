Пэрис Хилтон впервые повезла сына в Диснейленд (фото)

В поездке Пэрис и Феникса сопровождал муж светской львицы Картер Реум и ее сестря с племянницами.

42-летняя светская львица Пэрис Хилтон устроила своему 11-месячному сыну Фениксу поездку в Диснейленд, назвав ее "волшебной". Фотографиями блондинка поделилась на своей странице в Instagram.

"Повезти Малыша Пи в Диснейленд, чтобы увидеть его первое в жизни приключение, было сбывшейся мечтой. Абсолютно волшебно и невероятно трогательно. Наблюдая за его волнением и трепетом перед каждым новым зрелищем и звуком, становится понятно, почему это место называют самым счастливым на Земле. Эти драгоценные моменты чистой радости и удивления останутся в моем сердце навсегда. Именно такие моменты делают жизнь такой прекрасной и напоминают нам, почему Диснейленд — действительно самое счастливое место на Земле #CutesieCrew #SlivingMom"., – говорится в подписи.

Во время прогулки по Диснейленду Феникс был в шапочке с ушками Микки Мауса, а Пэрис – в черном спортивном костюме и бейсболке с меховыми помпонами. За спиной у нее виднелся рюкзак в стиле Минни Маус.

К Пэрис в поездке присоединились ее муж Картер Реум и сестра Ники Хилтон с дочерьми Ники Лили-Грейс и Тедди.

Не так давно у Пэрис и Картера появилась дочь Лондон, которую, как и Феникса, паре родила суррогатная мать. Впервые о девочке Хилтон рассказала на День Благодарения. Во время выпуска подкаста "Я – Пэрис" телезвезда рассказала, что всегда хотела иметь дочь по имени Лондон.

"Я всегда хотела назвать свою дочь Лондон. На самом деле я выбирала это имя уже давно, наверное, более 10 лет. Я всегда хотела Лондон. Мне нравится это имя для моей дочери", – заявила она.

Ранее Фокус писал, что бывший жених Пэрис Хилтон раскрыл правду об отношениях со звездой.