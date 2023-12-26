Канье Уэст впервые извинился перед евреями

Ранее рэпер позволял себе скандальные антисемитские высказывания и демонстрировал неуважение к евреям.

46-летний американский рэпер Канье Уэст, оскандалившийся своими антисемитскими выражениями и потерявший из-за этого ряд выгодных контрактов с модными брендами, внезапно решил покаяться и на своей странице в Instagram опубликовал послание на иврите, адресованное евреям, в котором принес свои извинения за прошлые выходки.

"Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любую непреднамеренную вспышку гнева, вызванную моими словами или действиями. У меня не было намерения причинить боль или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание Большего в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я намерен исправить ситуацию и способствовать единству", – говорится в сообщении.

Фото: kanyewest/instagram

За несколько часов до извинений Уэста израильский боец ММА Хаим Гозали заявил, что он несет ответственность за размещение имени рэпера Golddigger на ракете ЦАХАЛа, направлявшейся в сектор Газы. Ветеран израильской армии опубликовал в X фотографию снаряда, на котором были видны слова "Канье Уэст, летящий в Газу, Хаим Гозали" на ракете.

"@kanyewest, ты не любишь нас, евреев". Значит, ты нам тоже не нравишься!!!" – подписал он пост.

Фото: Haim gozali/Х

Ранее он публиковал аналогичную фотографию, на которой на ракете ЦАХАЛа написаны имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада. Все эти четверо боевиков являются мусульманами и заявили о своей поддержке Палестины.

В декабре Уэста обвинили в очередной антисемитской тираде во время мероприятия в Лас-Вегасе, а также в использовании подобных выражений в его последнем треке Vultures.

Канье заявил, что "все богатые придурки" в комнате держат своих детей в "сионистских школах", и что 10-летняя дочь Норт уничтожила диваны в своем доме, чтобы она могла присоединиться к нему в турне.

"Нас 60 миллионов в Америке, 60 миллионов евреев в мире. 50 процентов наших смертей — это аборты, 25 процентов из нас попадают в тюрьму… поднимите руку, если вы когда-нибудь делали аборт. Если бы мы были в еврейском доме… каждая мать подняла бы руки. А кто будет строить больницы? Он сионист, Трамп. Это то, что я пытался вам сказать. Господи Иисусе, Гитлер, вы, третья сторона, спонсируйте это! Они не могут меня тронуть, потому что меня покрывает Бог. Мне плевать на жизнь и смерть, меня навещают мои дети. К черту Balenciaga", – такой тирадой разразился рэпер во время концерта в Лас-Вегасе.

Уэст также раскритиковал школу, которую посещают его дети, и сказал: "Норт разорвала чертовы диваны в доме", чтобы иметь возможность путешествовать со своим отцом в его поездке.

За несколько дней до этого выступления Канье оскандалился тем, что вышел на сцену в капюшоне в стиле Ку-клукс-клана. Он надел его, когда вместе с соавтором альбома Тай Долла Сайном исполнял скандальный трек Vultures, в котором есть оскорбительные слова о еврейской женщине.

"Как я антисемит?" Я только что тр*хнул еврейскую с*ку", – читал Уэст со сцены.

Йе также подвергся критике за то, что на Неделе моды в Париже надел футболку с надписью "White Lives Matter" и представил моделей в таком же дизайне. В 2020 году тогдашняя жена Йе, Ким Кардашьян, заявила, что у рэпера биполярное расстройство – психическое заболевание, вызывающее резкие перепады настроения.

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