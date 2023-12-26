Последнее Полнолуние в этом году: когда будет и что принесет нам Холодная Луна

Последнее Полнолуние 2023 года состоится 27 декабря в 02:33 по киевскому времени.

Полнолуние в Раке или Холодная Луна может стать периодом для завершения старых дел, а также домашних забот. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 27 декабря, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам Холодна Луна?

Декабрьское полнолуние традиционно называют Холодной Луной. Так его окрестили племена Северной Америки из-за резкого падения температуры воздуха и холодного света в длинных ночах.

В этом месяце полнолуние произойдет в знаке Рака — самом семейном и душевном знаке. Это явление может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области семейных и домашних вопросов. Вы можете завершить старые бытовые дела, но в это же время это полнолуние на фоне напряженного аспекта ретроградного Меркурия с Нептуном может принести переживания в вопросах выбора – от смены места жительства до планирования будущего своих детей. Поступки могут быть менее логичными, ведь их будет диктовать подсознание. Также может усилится инстинкт самосохранения, поэтому чувства тревоги не избежать.

Что можно делать в полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;

мириться;

медитировать;

ухаживать за телом, начать похудение;

заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать в полнолуние:

конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;

начинать новые дела, проекты, планировать будущее;

заниматься тяжелым физическим трудом;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

покупать недвижимость, автомобили;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

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