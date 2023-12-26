Алена Мозговая показала, как выросла ее 8-летняя дочь от Дэвида Аксельрода

Продюсер также раскрыла секрет воспитания своей дочери, основой которого является доверие ребенка к родителям.

49-летняя продюсер Елена Мозговая показала, как выглядит ее 8-летняя дочь Соломия, которая родилась в браке от певца Дэвида Аксельрода. Фотографию дочери Елена показала на своей странице в Фейсбук.

На фотографии продюсер одета в черное платье и очки, обнимает дочь, которая также одета в черное платье в горошек. Девочка также, как и мама, в очках. На фото Елена смотрит на дочь, в то время, как Соломия уверенно позирует для камеры.

Фотографией продюсер проиллюстировала сообщение о воспитании детей, в котором написала, что правильным является воспитание ребенка, тогда, когда он не пугается и его реакцией на проблемы или неприятности является страх, получить на орехи от мамы или папы, а тогда, когда в такие моменты, ребенок сразу же обращается за помощью и поддержкой родителей.

Скорее всего, Елена Мозговая воспитывает таким методом свою дочь Соломию. Именно поэтому, она мечтает, чтобы ребенок чувствовал в ней поддержку, а не боялся говорить, или рассказывать о проблемах, или ситуации, которые ее тревожат.

Подписчики Елены откликнулись на ее сообщение и поддержали методику воспитания. Другая часть конечно больше обратила внимание на фотографию и ее дочь. Поклонники отметили, что и дочь, и мама выглядят очень хорошо.

Стоит отметить, Елена и Дэвид познакомились в далеком 2005 году. Несмотря на разницу в возрасте — Елена старше Дэвида на 9 лет, впоследствии между ними возникли чувства, но знакомые и родные продюсера были против этого. Они считали, что певец использует Елену для собственной выгоды. На фоне этого, пара несколько раз сходилась и расходилась.

Лишь спустя 10 лет пара решила официально зарегистрировать отношения (в 2015 году). Пара не хотела громкой свадьбы, поэтому скромно расписалась. Уже тогда Елена была беременной, однако не спешила публично объявлять новость. Уже впоследствии родилась общая дочь пары. Известно, что на момент родов Мозговой было 41 год. Сейчас уже 8 лет пара официально живет в браке. Что Елена, что Дэвид не афишируют свои отношения.

Напомним, Елена Мозговая обвинила SHUMEI в нарушении авторских прав: что о нем известно.