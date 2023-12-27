Как не заснуть до полуночи в канун Нового года 2024: простые советы

По мнению экспертов, каждый выбирает свой вариант встречи Нового года, однако простые советы, как не проспать новогоднюю ночь, могут пригодиться.

Бывало ли вас, что вы не ложились спать до полуночи в канун Нового года? Если да, то что вы делали, чтобы не заснуть? Ответы на эти и другие вопросы мы нашли на страницах сайта Quora.

Безусловно, мы не думаем, что только канун Нового года особенный. Это просто измерение времени. Ведь праздновать приход нового года можно в любое время, все зависит от вашего выбора. Вместе с тем, каждый чувствует то, что чувствует. И вообще иногда маленькие радости — это именно то, что действительно нужно.

Итак, эксперты и пользователи сайта Quora предложили три версии того, как остаться к Новому году бодрым и веселым.

Версия 1: оставайтесь активными

Развлекайте свой ум общением. Если вы встречаете Новый год с друзьями или семьей, поговорите с ними, чтобы не заснуть. Послушайте их истории. Смейтесь над их шутками. Поговорите с ними об их интересах.

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Оставайтесь на ногах. Танцуйте, гуляйте по дому или даже пригласите друзей на соревнования по отжиманиям. Что бы вы ни делали, просто старайтесь не сидеть и не лежать. Честно говоря, вы не должны чувствовать себя слишком комфортно, иначе вы можете заснуть.

Делайте веселые вещи. Играйте в игры с друзьями и семьей. Разыгрывайте людей. По очереди принимайте со всеми новогодние обещания. Делайте все, что развлекает ваш разум и поддерживает вас. А еще — фотографируйте всех в забавных позах, потом будет что вспомнить.

Помогайте в любом деле. Если вы на вечеринке, вы можете помочь повару приготовить еду для всех. Вы даже можете поиграть в бармена и приготовить коктейли для всех желающих. Присоединитесь также к наведению порядка. Помощь не только поможет вам снискать расположение хозяина, но и позволит сосредоточиться и бодрствовать.

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Версия 2: борьба с сонливостью

Употребляйте кофеин — он блокирует нейротрансмиттеры, вызывающие сон, в мозгу, не позволяя вам уснуть. Когда вы начнете чувствовать сонливость, выпейте чашку кофе или что-нибудь еще с кофеином. Избегайте кофеина в дни, предшествующие кануну Нового года, поскольку при чрезмерном употреблении он становится менее эффективным.

Кстати, большинство газированных напитков содержат кофеин. Энергетические напитки, такие как Redbull и Monster, содержат много кофеина. Некоторые сорта темного шоколада содержат кофеин. Только имейте в виду, что хотя это очень эффективный метод, он вреден для здоровья. Не пейте кофеин часто на ночь, так как нарушение цикла сна может нанести вред вашему здоровью.

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Измените температуру тела. То есть плесните немного холодной воды на лицо. Примите быстрый душ. Переключите воду с холодной на горячую, а затем обратно, чтобы разбудить организм и улучшить кровообращение. Подобный эффект можно получить, жуя лед или выпивая холодный напиток. Температурный шок придаст вашему телу и разуму мгновенный прилив энергии.

Включите свет. Вам будет труднее заснуть. То есть сделайте свое окружение максимально ярким. Возможно, вам захочется перейти в другую комнату и включить там свет, чтобы не беспокоить других людей.

Слушайте музыку. Включите любимую веселую мелодию и позвольте ей зарядить вас энергией. Увеличьте громкость настолько, насколько сможете. Используйте наушники, если рядом есть другие люди. Однако не увеличивайте громкость слишком сильно, иначе вы рискуете повредить слух. При этом избегайте медленных песен, которые помогут вам расслабиться и заснуть.

Фото: pixabay.com

Подышите свежим воздухом. Если в канун Нового года у вас много людей, это может сделать воздух очень горячим и влажным, что может вызвать у вас сонливость. Выйдите на улицу, чтобы получить немного свежего кислорода и омолодиться.

Наслаждайтесь фильмом. Посмотрите действительно забавный фильм, который задействует ваши эмоции. Хороший боевик прогонит вашу сонливость и заставит вас нервничать. Вместе с тем, избегайте слишком длинных или медленных фильмов. Продолжая следить за длинным и сложным сюжетом, вы можете почувствовать себя опустошенным.

Используйте мятное масло. Запах мяты может разбудить ваши чувства. Нанесите немного масла на руки, виски и верхнюю губу. Запах может быть очень сильным, поэтому вам, возможно, придется какое-то время держаться на расстоянии от людей.

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Сильные цитрусовые ароматы также могут помочь. Только не используйте лаванду, она может быть слишком расслабляющей.

Верcия 3: приготовьтесь бодрствовать

Ешьте продукты, богатые витаминами, которые дадут вам энергию. Вам понадобится много витаминов С и В, а также жирных кислот омега-3, чтобы дать себе энергию для бодрствования. Избегайте продуктов с триптофаном, таких как индейка, которые могут вызвать у вас чувство усталости и вялости.

Лосось и грецкие орехи являются отличным источником жирных кислот омега-3 и ускоряют обмен веществ. Апельсины и другие цитрусовые являются отличным источником витамина С. Яйца и бобы очень богаты витамином B.

Ешьте часто небольшими порциями, чтобы поддерживать метаболизм. Обильный прием пищи наоборот — может сделать вас вялым.

Спите полных восемь часов накануне вечером. Убедитесь, что вашему организму достаточно сна для работы. Будет очень сложно накопить достаточно энергии, чтобы бодрствовать в канун Нового года, если вы не выспались накануне вечером. Однако не переусердствуйте — слишком долгий сон может вызвать у вас сонливость.

Фото: pixabay.com

Прогуляйтесь. Упражнения с низкой нагрузкой могут дать вам дополнительную энергию. Совершите 30-минутную прогулку в канун Нового года, чтобы разогнать кровь и не заснуть. Солнечный свет, который вы получаете снаружи, также поможет вашему организму усваивать витамин D. Вместе с тем учтите, что сложные упражнения с нагрузкой могут измотать вас и вызвать усталость.

Фото: pixabay.com

Вздремните. Если вы беспокоитесь, что все равно не выдержите до полуночи, вздремните в середине дня. Установите будильник, чтобы не проспать. Короткий сон продолжительностью 45 минут или даже меньше придаст вам сил. Если же вы заспите дольше, вы можете еще больше устать.

Если у вас есть время, 90-минутный сон позволит вашему телу пройти цикл быстрого сна, который может компенсировать тот сон, что вы потеряете в новогоднюю ночь.

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