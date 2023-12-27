Соседку Чарли Шина судят за попытку задушить актера в его квартире

Электре Шрок официально предъявлено обвинение в "нападении с применением силы, которое может привести к тяжким телесным повреждениям". Электра напала на Чарли Шина 20 декабря, когда он открыл ей дверь в квартиру.

Соседка Чарли Шина, буддистка Электра Шрок, 47 лет, не признает себя виновной в попытке задушить актера в его квартире в Малибу. 58-летний актер, как говорят его адвокаты, был очень напуган, когда Электра напала на него. В схватке у Шина разошлись несколько швов. Об этом пишет Daily Mail.

Разведенная блондинка, соседка-буддистка Чарли Шина, не признала себя виновной в нападении на актера после того как пыталась его задушить в апартаментах, которые он снимает в дорогом квартирном комплексе в Малибу.

Электре Шрок, урожденной Поаг, официально предъявлено обвинение в "нападении с применением силы, которое может привести к тяжким телесным повреждениям". Первоначальное обвинение в "нападении с применением смертоносного оружия с применением силы" было снято.

Электра Шрок в зале суда

Адвокаты Чарли Шина заявили, что актер "очень напуган" после шокирующего инцидента, произошедшего 20 декабря.

47-летняя Шрок была арестована вскоре после этого в тот же день шерифами округа Лос-Анджелес в ее съемной квартире с двумя спальнями на 3-м этаже того же комплекса, где в настоящее время проживает звезда сериала "Два с половиной человека".

Прошлой ночью она осталась за решеткой после того, как судья Джон Рид сохранил сумму залога в размере 75 000 долларов.

Прокуроры также запросили выдачу охранного ордера по уголовным делам, обычно называемого запретительным судебным приказом, который судья утвердил.

Сейчас Чарли Шин находится вместе со своими родителями, известным актером Мартином Шином, звездой фильма "Апокалипсис сегодня", и матерью Джанет. Они сразу приехали к сыну, когда узнали о нападении.

Адвокаты актера сообщили, что Электра напала на Чарли, когда он открыл ей дверь своей съемной квартиры на втором этаже 20 декабря. Она пыталась его задушить и порвала на нем рубашку. На теле актера было несколько швов и один из них разошелся.

В суде стало известно, что она уже дважды была судима за мелкие правонарушения, в том числе и за жестокое обращение с пожилыми людьми. И это дело находиться на рассмотрении.

Электра Шрок сотрудничает с детскими благотворительными организациями. Ее близкий друг дал комментарий, заявив: "Электра — привлекательная, добрая женщина, которая и мухи не обидит. Она буддистка. Она мирный человек. Ее подставляют".

Предварительное слушание по делу назначено на 8 января.

Чарли Шин арендует квартиру в Малибу после того, как в 2020 году продал последний из трех своих особняков в Mulholland Estates с видом на город Лос-Анджелес.

Чарли Шин Фото: Getty Images

В середине 2021 года он арендовал еще одну недвижимость в Малибу — на этот раз дом — за более чем 16 000 долларов в месяц.

Звезда фильмов "Взвод", "Красный рассвет", "Уолл-стрит", "Горячие головы" и многих других, после многочисленных скандалов и проблем с наркотиками и алкоголем сейчас старается избавиться от пагубных привычек и ведет скромный образ жизни.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс бросила школу и завела аккаунт на OnlyFans. Тогда Сами было 18 лет.