Анджелина Джоли появилась на публике с детьми (фото)

Знаменитость с тремя наследниками, которых воспитывает с Брэдом Питтом, посетила магазин своего бренда. Она продемонстрировала стильный образ в темных тонах.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли и трое из шести ее детей появились в магазине ее бренда Atelier Jolie в Нью-Йорке накануне. Об этом пишет Page Six.

Бывшая жена 60-летнего Брэда Питта вышла во вторник с сыном Паксом, 20, дочерью Захарой, 18, и сыном Ноксом, 15.

Джоли также является мамой 22-летнего сына Мэддокса, 17-летней дочери Шайло и дочери Вивьен, близняшки Нокса, которых она воспитывает со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

Для семейного выхода Джоли выбрала полностью черный ансамбль, продемонстрировав классическое двубортное пальто и широкие брюки в сочетании с закрытыми туфлями-лодочками, солнцезащитными очками, стеганой кожаной сумкой Saint Laurent и изысканными браслетами.

Волосы звезды фильма "Вечные" были распущены.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой Фото: Getty Images

Пакс выбрал для выхода черные кроссовки Converse, брюки, фиолетовую футболку под рубашкой и черную шапочку.

Тем временем Захара, которая является студенткой колледжа Спелман в Атланте, надела темно-синюю стеганую куртку-пуховик от The North Face поверх белой рубашки, черных брюк и темно-синих кроссовок Converse, а также носила браслет Celine.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Напомним, Холли Берри рассказала, какие темы сблизили их с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о реакции жителей Камбоджи на желание Анджелины Джоли переехать к ним.