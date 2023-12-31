Как не разозлить Дракона: главные правила накануне Нового года 2024

Покровителем 2024 года по восточной астрологии будет Зеленый Деревянный Дракон, которого не так то и просто задобрить. Накануне Нового года лучше избегать ссор в доме и белого цвета.

Астролог Мария Пион рассказала, каких правил стоит придерживаться перед Новым 2024 годом, покровителем которого будет Зеленый Дракон.

Каких правил придерживаться накануне Нового года, чтобы не разозлить Дракона?

Не разговаривайте о плохом

Верится, что негативные разговоры и мысли в новогоднюю ночь могут привлечь беду. Избегайте обсуждения проблем, конфликтов и неприятных событий. Дракон, как символ удачи, предпочитает позитивное и радостное общение.

Избегайте конфликтов и ссор в доме

Год Дракона считается мощным и энергичным, поэтому негативные эмоции и конфликты перед Новым годом могут привести к несчастью. Старайтесь избегать споров и ссор, старайтесь поддерживать мирные отношения.

Не берите в долг

Существует поверье, что займы перед Новым годом могут привести к тому, что весь следующий год придется трудиться, чтобы вернуть долги. Поэтому старайтесь избегать крупных финансовых обязательств перед этим праздником.

Избегайте острой еды в последний день года

Существует поверье, что острая еда может привлечь негативные энергии. Поэтому многие рекомендуют избегать острой, кислой или слишком соленой пищи в преддверии праздника.

Не носите белую одежду

Дракон не любитель светлых оттенков, а особенно — белого цвета. Лучше избегать белоснежных нарядов как в последние дни года, так и в новогоднюю ночь.

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