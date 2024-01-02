Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито воссоединились через 40 лет (фото)

Актеры вместе сыграли в культовой комедии 1988 года "Близнецы". Не так давно они планировала сняться в сиквеле, но смерть режиссера оригинального фильма Ивана Рейтмана помешала этим планам.

76-летний американский актер Арнольд Шварценеггер и его 79-летний коллега Дэнни Де Вито, сыгравшие 40 лет назад в комедии "Близнецы", снова воссоединились, чтобы поучаствовать в постановке пьесы на Бродвее. Арни на своей странице в Instagram поделился снимком, где он позирует с Дэнни и его дочерью Люси Де Вито.

"Мой брат! Было фантастически увидеть Дэнни на Бродвее в "Мне это нужно". Он, Люси и все участники развлекали публику, смеялись и любили каждую минуту – одна из лучших пьес, которые я когда-либо видел, настоящее зрелище с душой!! Мне не терпится снова поработать вместе", – говорится в подписи.

Арнольд Шварценеггер с Дэнни Де Вито и его дочерью Люси Фото: Instagram @schwarzenegger

Шварценеггер и Де Вито сыграли генетически модифицированных братьев в фильме "Близнецы" 1988 года. Пути родственников пересекаются только во взрослом возрасте. Это была первая попытка Шварценеггера сыграть комедийную роль, которая имела огромный успех в прокате.

Трейлер фильма "Близнецы"

Звезды должны были сыграть в долгожданном продолжении "Близнецов" под названием "Тройняшки", где братья обнаружили, что на самом деле они тройняшки. Ходили слухи, что Эдди Мерфи присоединится к актерскому составу сиквела, а совсем недавно и Трейси Морган согласилась на роль. Однако проект был приостановлен после того, как в феврале 2022 года в возрасте 75 лет скончался режиссер оригинального фильма Иван Рейтман.

Затем сын Ивана и голливудский режиссер-тяжеловес Джейсон Рейтман предложил фильм, но, по словам Шварценеггера, именно он дал ему красный свет.

"Джейсон Рейтман буквально остановил проект, когда умер его отец. Его отец очень хотел это сделать. Мне очень хотелось это сделать. Дэнни Де Вито очень хотел это сделать. У нас было финансирование. Когда его отец скончался, Джейсон сказал: "Мне никогда не нравилась эта идея", и отказался от нее", – рассказал Шварценеггер.

Он также упомянул, что в настоящее время "работает над другим фильмом с Дэнни".

"С ним приятно сотрудничать, и его талант замечателен", – подчеркнул Арнольд.

В свою очередь Де Вито в интервью GQ в ноябре прошлого года пошутил, что Шварценеггер "мог бы выбрать "Близнецов 2" вместо того, чтобы заниматься политикой в качестве губернатора".

Ранее Фокус писал, что Арнольд показал фото с Джейми Ли Кертис, с которой играл в фильме "Правдивая ложь".