Наталья Могилевская показала своего мужа и раскрыла имена дочерей (фото)

Девочкам было по два и десять лет, когда они стали частью семьи артистки. Сейчас дети адаптировались к новой жизни.

48-летняя украинская певица Наталья Могилевская впервые показала своего возлюбленного и рассекретила имена двух дочерей. Подробностями личной жизни артистка поделилась в ТСН.

"Это произошло в самом начале войны. Когда мы с моим мужем очень много ездили на фронт, в госпитали, в детдома, к переселенцам. И вот этот весь ужас только-только случился и мы приняли такое решение", — вспоминает мама двоих детей.

Наталья Могилевская и ее избранник Валентин стали родителями двух девочек, которым сейчас 3,5 и 12 лет. Их зовут Мишель и София. Артистка планирует сохранять приватность детей, не показывая их детей, ведь в школе и детском саду не знают, кто их родители.

В частности, Могилевская впервые показала своего возлюбленного, которого называет мужем. Пара танцевала на камеру, поэтому лица Валентина не было видно.

Наталья Могилевская с мужем Фото: Скріншот

Ранее знаменитость признавалась, что станет мамой, когда ее сердце будет готово к этому.

"Мне надо было учиться. Я читаю кучу книг, как воспитывать детей..." — признается звезда сцены.

Наталья Могилевская

Напомним, Наталью Могилевскую заметили с ребенком, который называл ее мамой.

Также Фокус писал о критике новой песни Натальи Могилевской и реакции артистки.