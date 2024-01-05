Ким Чен Ын с дочкой в парных образах посетили фабрику по производству баллистических ракет

Южнокорейская разведка утверждает, что Ким растит из дочери преемницу. Ким Чжу Э все чаще сопровождает отца во время официальных визитов.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын снова появился на публике вместе со своей дочкой Ким Чжу Э. Отец и дочь посетили фабрику по производству баллистических ракет. И выбрали парные образы. Об этом пишет Yonhap.

Юная дочь Ким Чен Ына, которая в последнее время сопровождает его повсюду, от ракетных испытаний до военных парадов, и по данным южнокорейской разведки, именно она "скорее всего" и станет его преемницей.

Впрочем, в Национальной службе разведки (NIS) подчеркивают, что по-прежнему рассматривают различные варианты планов Пхеньяна по поводу "престолонаследия". Сейчас КНДР правит уже третье поколение Кимов.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе с отцом в ноябре 2022 года на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" и с тех пор постоянно присутствует на всех важных мероприятиях. По всей видимости, ей около 10 лет, хотя точные даты рождения ни Кима, ни его жены, ни детей официально не объявлялись. Также неизвестно, сколько у нее братьев и сестер.

В Южной Корее отмечают, что местные СМИ, поначалу официально величавшие Чжу Э "Любимой дочерью Кима", теперь называют ее "Уважаемой". Это самое почетное обращение: самого Ким Чен Ына стали называть "уважаемым товарищем" лишь после того, как окончательно определился его статус будущего лидера страны

И вот Ким снова вышел в свет вместе со своей дочерью. Они посетили фабрику, где производят баллистические ракеты. И отец с дочерью были в парных образах: в кожаных куртках с меховым воротником.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

По мнению аналитиков, представив свою дочь широкой публике в столь раннем возрасте, Ким Чен Ын рассчитывает, что к моменту, когда к ней перейдет вся полнота власти, к ней уже все привыкнут, и она утвердит за собой положение лидера.

Не исключено также, что Ким надеется таким образом преодолеть глубоко укоренившиеся в патриархальном северокорейском обществе предубеждения против женщин на руководящих постах.

По данным Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе визита Ким приказал принять меры по расширению мощностей по производству крупных транспортно-установочных пусковых установок (ТПУ), подчеркнув, что завод играет важную роль в укреплении обороноспособности страны. Дата его визита не уточняется. Вероятно, это произошло уже в 2024 году.

На снимках были видны ракеты "Хвасон-18" и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17".

В апреле 2023 года Северная Корея впервые провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонг-18" и запустила еще две в июле и декабре соответственно. Только в прошлом году КНДР запустили пять межконтинентальных баллистических ракет.

Сегодня Южной Корее пришлось эвакуировать более 2000 человек с острова Енпхендо из-за обстрелов со стороны КНДР.

Северокорейская армия выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону острова. Там находится военная база, но есть и мирные жители.