Дженнифер Энистон продемонстрировала фигуру в черном платье (фото)

Звезда экрана появилась с культовой стрижкой, которая была у ее героини в сериале "Друзья". Хотя ранее актриса говорила, что не любит эту прическу.

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала культовую стрижку своей героини Рэйчел на церемонии "Золотой глобус 2024", когда она вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Друзья", которая в 1994 году, когда играла роль Рэйчел Грин, дебютировала с многослойным бобом, представила обновленную версию культовой прически, когда появилась на публике.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Бывшая жена Брэда Питта продемонстрировала свою подтянутую фигуру в черном платье без бретелек. Юбка с блестками облегала бедра актрисы. Она сделала легкий вечерний макияж.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Ранее знаменитость говорила, что ненавидит легендарную стрижку, потому что это не ее "лучший вид".

Во время церемонии "Золотого глобуса" ряд статуэток забрал фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, которого признали лучшим режиссером. Киллиан Мерфи, сыгравший изобретателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера, стал лучшим актером в драме. Тем временем Лили Гладстоун, сыгравшая в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", стала лучшей актрисой в драме.

Напомним, Дженнифер Энистон рассказала об откровенной сцене в "Утреннем шоу".

Также Фокус писал о смерти близкого человека Дженнифер Энистон.