Простой способ, как в домашних условиях подстричь стильную челку

Зима — период переменчивого настроения. Поэтому часто появляется желание перемен. Чаще всего эти изменения начинаются с внешности, а дальше с приходом энергии расширяются более глобально. Если мужчинам достаточно сбрить бороду и они сразу на несколько лет выглядят моложе, то женщины всегда ищут другие методы — покрасить или подстричь волосы.

И если некоторые готовы к кардинальным изменениям, то другие готовы начать, например, обрезав челку, которая уже через несколько месяцев отрастет. Изменения не кардинальные, однако эмоционально, казалось бы такая простая вещь, способна добавить энергии и поднять самооценку. Конечно, большинство женщин, не с большим желанием идут к парикмахеру, ведь для этого надо найти своего человека и время. Поэтому сделать челку пробуют самостоятельно. Однако, не все знают, как это сделать правильно. Издание Beauty HUB объяснило, как в домашних условиях самостоятельно можно сделать красивую челку.

Шаг 1

Прежде всего, с ответственностью отнеситесь к инструментам, которые помогут выполнить стрижку. Для этого обязательно понадобится место с хорошим освещением, большое зеркало, расческа и острые ножницы. Особенно важно, иметь хорошие ножницы, это значительно облегчит вам задачу.

Шаг 2

Перед тем, как сделать новую прическу, обязательно определите, какой длины вы хотите челку. Важно это понимать, чтобы потом не разочароваться от полученного результата.

Шаг 3

Влажные волосы. Лучше всего перед стрижкой помойте голову и слегка подсушите феном. Тогда волосы будут более послушными. Однако, помните, волосы не должны быть мокрыми.

Фото: The Hair Bros

Шаг 4

Разделите волосы — оставьте ту часть, которую вы планируете подстричь, а остальные завяжите резинкой, или заколите.

Шаг 5

Начните стрижку. Если вы хотите иметь ровную челку, тогда стоит поэтапно начать с удобной вам стороны и постепенно двигаться вдоль линии ваших бровей. Если же вы планируете рваную челку, тогда скрутите впереди себя волосы, которые планируете обрезать и ровно отрежьте на той длине, на которой планируете, чтобы была челка.

Шаг 6

Высушите и уложите челку и убедитесь, что вы довольны результатом.

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