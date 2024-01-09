Чтецы по губам рассекретили, о чем сплетничали Селена Гомес и Тейлор Свифт на "Золотом глобусе"

Чтецов интересовали две секретничающие парочки: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, а также подружки Тейлор и Селена. И оказалось, что певицы говорили о звезде "Дюны".

Церемония награждения "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе, но журналистов и зрителей больше всего интересовало, что осталось за кадром. Например, о чем шептались Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, а также Селена Гомес и Тейлор Свифт. И чтецам по губам удалось это выяснить, пишет Daily Mail.

Оказалось, что подружки Селена и Тейлор сплетничали о Кайли и Тимоти Шаламе. Журналисты сняли видео на котором видно, как Гомес, Свифт и жена Майлза Теллера, Кили Сперри, ведут чрезвычайно оживленную дискуссию.

Теперь судмедэксперт Джереми Фриман эксклюзивно раскрыл разговор троицы, утверждая, что Селене было отказано в фотографии с 28-летним Тимоти, и что она боялась "расстроить" его и 26-летнюю подружку.

Селена Гомес и Тейлор Свифт

По словам Фримана, Селена сказала Тейлору и Кили: "Он не хотел со мной фотографироваться, он сказал нет", на что Кили ответила: "Тимоти?".

Затем Тейлор прошептала что-то Селене на ухо, а звезда "Убийств в одном здании" смущенно сказала: "Я пыталась, но не смогла, это их расстроит".

Поклонники предположили, что Селена подробно рассказывала, как она попросила звезду "Вонки" сфотографироваться вместе, но Кайли отказала.

Селена и Тимоти знакомы, они вместе снимались в фильме Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" еще в 2018 году.

Тимоти Шаламе был номинирован на "Золотой глобус" за свою роль в "Вонке", но награду не получил. Он прибыл на церемонию с опозданием, вместе с Кайли. Они сидели за столиком и шептались, а потом поцеловались.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Кайли выглядела невероятно в черном кружевном платье с открытой спиной, а Тимоти оделся в черный костюм с блестками.

Чтецы по губам выяснили, что они обсуждали.

Тимоти сказал Кайли: "Ты лучшая".

Затем Дженнер подергала его за ожерелье и сказала "Это действительно элегантно… оно черное", ее кавалер спросил, нравится ли ей украшение, а она ответила утвердительно.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Затем Шаламе посмотрел Кайли в глаза и сказал: "Я люблю тебя", а Кайли на это ответила: "Я тоже тебя люблю".

Продолжая свою мысль, Шаламе добавил: "Мне нравится думать о тебе", прежде чем Дженнер ответила ему то же самое, а потом они рассмеялись.

Перед поцелуем, Шаламе спросил разрешения, видимо, чтобы не смазать макияж.

Напомним, у Тимоти и Кайли завязались отношения после того, как они оба посетили показ мод Жана-Поля Готье 25 января 2023 года.

В том же месяце источник сообщил, что звезды тусуются вместе, но это нельзя назвать серьезными отношениями. Но пара продолжила встречаться, вместе сходила на концерт Бейонсе и стала чаще появляться вместе на публике.