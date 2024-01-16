Селена Гомес, Джессика Честейн и Клэр Дэйнс: самые роскошные наряды красной дорожки "Эмми 2024"

На церемонию "Эмми 2024" селебрити выбрали свои лучшие наряды. И некоторые постарались лучше других.

75-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми" состоялась в понедельник, 15 января, в театре Пикок в Лос-Анджелесе. Главными триумфаторами вечера стали актеры и создатели сериалов "Наследники", "Медведь" и "Вражда". Но даже те звезды, которые не унесли домой статуэтки, выглядели потрясающе. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония, отложенная из-за забастовки актеров и сценаристов, собрала самых ярких голливудских звезд, чтобы отметить лучшие достижения телевидения в прайм-тайм в 2023 году. По этой причине многие из номинированных телевизионных шоу, вышедших 19 месяцев назад, только сейчас получили награды.

Звезда сериала "Убийства в одном здании" Селена Гомес блистала в эффектном платье с глубоким декольте, расшитом пайетками винного цвета. Наряд изготовили на заказ в Oscar de la Renta и на нем более 450 тысяч пайеток. Селена дополнила образ роскошным колье от Tiffany & Co. из платины и желтого золота с бриллиантами, розовыми сапфирами и 35-каратным морганитом в центре.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Интересно, но хоть ее бойфренд Бенни Бланко сопровождал ее на церемонию, но на красной дорожке вместе с Селеной не позировал.

Беременная Сьюки Уотерхаус, которая ждет ребенка от своего жениха Роберта Паттинсона, выглядела невероятно в своем красном платье Valentino, которое подчеркивало ее интересное положение. Актриса отметила, что платье пришлось переделывать, чтобы она могла его надеть.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

"Примерка заключалась в том, что я просто прижимала его к своему телу. Поэтому платье пришлось буквально разобрать и изменить дизайн, чтобы оно подходило к моему животу. Я очень рада, что это сработало", — призналась актриса.

Тем временем Джессика Честейн надела неоново-зеленое платье с серебряной бахромой от Gucci. И добавила шика с помощью массивных серег от бренда Reza из желтого золота с белыми и желтыми бриллиантами и огромными изумрудами.

Джессика Честейн Фото: Getty Images

Звезда "Наследников" Сара Снук сделала выводы из своего неудачного выхода на красную дорожку на церемонии "Золотой глобус" и появилась на "Эмми" в ослепительном алом платье классического силуэта от Вивьен Вествуд. Свой образ она дополнила колье и серьгами Cartier с бриллиантами и изумрудами из коллекции высокого ювелирного искусства Le Voyage Recommencé. Стоимость комплекта – более 112 тысяч долларов.

Сара Снук Фото: Getty Images

Актриса Клэр Дэйнс выглядела потрясающе в винтажном платье от Balmain нежно-розового цвета. Летом 2023 года 44-летняя актриса родила третьего ребенка, девочку, от мужа Хью Дэнси, и долгое время не выходила в свет.

Клэр Дэйнс Фото: Getty Images

А Райли Кио и ее 78-летняя бабушка Присцилла Пресли вышли на красную дорожку в Chanel Haute Couture.

Райли Кио и Присцилла Пресли Фото: Getty Images

34-летняя Райли — внучка легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли. Она была номинирована за роль в рок-сериале "Дейзи Джонс и The Six", но награду не получила.

Райли и ее бабушка впервые вышли в свет после того, как они пришли к мировому соглашению относительно завещания Лизы Мари Пресли.

Лиза Мари, единственная дочь Элвиса Пресли и Присциллы, умерла 12 января 2023 года в возрасте 54 лет из-за непроходимости тонкого кишечника.

Еще один впечатляющий образ продемонстрировала звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики. Она выбрала сдержанный и по-королевски роскошный бархатный наряд от Dior. И дополнила образ эффектными браслетами.

Элизабет Дебики Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о самых роскошных нарядах церемонии "Золотой глобус", а также о самых неудачных платьях красной дорожки.