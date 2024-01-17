Джейсон Момоа дружит с Ленни Кравицем после развода с Лизой Боне

Знаменитости поженились в 2017 году, объявив в январе 2022, что они разводятся. От звездного союза подрастают двое детей.

44-летний американский актер Джейсон Момоа наслаждается "доброй дружбой" с 59-летним Ленни Кравицем после его разрыва с их общей бывшей женой Лизой Боне, 56. Об этом пишет Us Weekly.

Актриса официально подала на развод с Момоа в начале 2024 года, и через несколько дней было достигнуто соглашение, примерно через два года после того, как пара объявила о разводе.

Позже Джейсон пошел на вечеринку, где он "долго общался" с Ленни.

"Они много смеялись и шутили. Они обнялись, когда впервые увидели друг друга, и было очевидно, что у них действительно хорошие отношения", — рассказывает инсайдер.

Источник добавил, что звезда "Аквамена" "хорошо провел время, общаясь" на вечеринке, где он, кажется, был "в отличном настроении" после окончания брака.

Ленни Кравиц и Лиза Боне были женаты с 1987 по 1993 год, в это время у супругов родилась дочь Зои Кравиц, которая сейчас помолвлена с актером Ченнингом Татумом.

Зои Кравиц с отцом Фото: Instagram zoeisabellakravitz

Тем временем Джейсон Момоа начал встречаться с Лизой Боне в 2005 году, и в последующие годы они стали родителями двух общих детей — Лолы, 16 лет, и Накоа-Вольфа, 15 лет.

Знаменитости поженились в 2017 году, объявив менее чем через пять лет, в январе 2022 года, что они "разводятся".

Лиза Боне и Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Напомним, Джейсон Момоа и Лиза Боне официально развелись.

Также Фокус писал об отношении Джейсона Момоа к помолвке Зои Кравиц.