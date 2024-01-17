Королю Чарльзу III понадобилась медицинская помощь: монарха госпитализируют

У короля было запланировано несколько встреч и мероприятий, однако по совету врача их решили отложить. На следующей неделе он посетит больницу для корректирующей процедуры.

75-летний король Чарльз III на следующей неделе посетит больницу для корректирующей процедуры из-за увеличенной простаты. Об этом сообщает Hello со ссылкой на Букингемский дворец.

"Состояние Его Величества доброкачественное, и на следующей неделе он посетит больницу для корректирующей процедуры. Публичные выступления короля будут отложены на короткий период выздоровления", – говорится в заявлении.

По информации издания, монарх очень хотел поделиться подробностями своего диагноза, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть симптомы, пройти обследование в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения: "Доброкачественное увеличение простаты – это медицинский термин, обозначающий увеличенную простату, состояние, которое может повлиять на мочеиспускание. Оно часто встречается у мужчин старше 50 лет. Это не рак, а болезнь, которая обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья".

У короля была запланирована серия встреч и мероприятий в Дамфрис-Хаусе в Восточном Эйршире на четверг и пятницу, которые сейчас откладываются по совету его врача. Об этом уже проинформированы те, кто должен был отправиться в Шотландию.

В последний раз Чарльза видели на публике 14 января, когда он вместе с королевой Камиллой присутствовал на церковной службе в Крэти Кирк недалеко от поместья Балморал.

Сейчас супруги живут в своем шотландском доме Биркхолл, где находятся после рождественских каникул в Сандрингеме.

Новость о медицинской процедуре короля появилась всего через несколько часов после того, как Кенсингтонский дворец объявил, что невестка Чарльза, принцесса Уэльская, выздоравливает в больнице после плановой операции на брюшной полости.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз ІІІ может отречься от престола в пользу Уильяма.