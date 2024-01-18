90-летняя Джоан Коллинз рассказала о секретах красоты

Звезда сериала "Династия" появилась на последней церемонии "Эмми". И выглядела просто потрясающе в своем преклонном возрасте.

Дама Джоан Коллинз впервые за долгое время оказалась в центре внимания, появившись на церемонии "Эмми". 90-летняя актриса поразила своим цветущим видом, роскошным платьем и эффектными украшениями. Фанаты стали задаваться вопросом, как ей удается выглядеть настолько хорошо в ее почтенном возрасте, а актриса рассказала о своих секретах красоты. Об этом пишет Daily Mail.

Британская актриса, которая в мае этого года отметит свой 91-й день рождения, выглядела потрясающе в бледно-голубом платье с пайетками, когда она вышла на сцену театра "Пикок" под руку с актрисой Тараджи Хенсон. Свой образ она дополнила атласными оперными перчатками в тон и сверкающими драгоценностями.

Джоан Коллинз и Тараджи Хенсон на церемонии "Эмми" Фото: Getty Images

Родившаяся в 1933 году звезда с детства была в центре внимания — она ​​дебютировала в пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом" в возрасте девяти лет, а затем продолжила свою карьеру в начале пятидесятых, сыграв проблемного подростка в фильме 1952 года "Я верю в тебя".

Джоан Коллинз в юности

В прошлом году, отмечая день рождения, Джоан сказала журналу Saga Magazine: "Я думаю, что важен не возраст, а то, как вы выглядите, чувствуете и ведете себя".

Она рассказала, что избегает нездоровой пищи и объясняет свой цветущий вид сбалансированной диетой. При этом она призналась, что не отказывает себе в излишествах, если ей этого хочется.

"Качество того, что вы едите, так же важно, как и качество продуктов, которые вы используете. Я стараюсь придерживаться сбалансированной диеты. Я считаю, что есть авокадо очень полезно, и я верю в прием витаминных добавок — я принимаю масла с витаминами С, Е и омега", — призналась она.

Джоан Коллинз

Поддержание здорового подхода к угощениям и работа со звездным диетологом Габриэлой Пикок творили чудеса в ее жизни, но дама Джоан признает, что, возможно, ей просто подарили несколько замечательных генов.

"Я не объедаюсь. Я ем только половину того, что у меня на тарелке, и не буду себя лишать удовольствий. Я выпью вино, съем десерт, съем тост и выпью кофе с сахаром. Думаю, мне просто повезло", — сказала Джоан.

Также она каждый день занимается спортом: проводит небольшие тренировки с тренером по 30 минут.

Теперь звезда говорит, что занимается с опытным физиотерапевтом, чтобы убедиться, что ее занятия фитнесом соответствуют ее возрасту.

И она никогда не делала инъекции ботокса.

"Многие думают, что я проделала над собой массу работы. Чтобы внести ясность: я этого не делала. Мне не делали ботокс, мне не делали никаких манипуляций, мне не делали инъекций жира, и, честно говоря, когда я смотрю на женщин, у которых есть ботокс и меня это меня ужасает", — по ее признанию, она говорит, что молодость кожи она сохраняла благодаря солнцезащитному крему и бюджетному крему Nivea.

Джоан Коллинз

Джоан призналась, что пользовалась солнцезащитным кремом и избегала солнца еще до того, как это было в тренде.

"Я всегда носила защиту от солнца – шляпы, и защищала лицо от вредных лучей с 20 лет", — рассказала актриса.

Джоан Коллинз с королевой Елизаветой

А еще она всегда спит на спине. "Я приучила себя к этому, потому что раньше я спала на боку, уткнувшись в подушку. А потом мне сказали не делать этого, потому что это вредно для лица. И это правда", — призналась актриса.

"Я не ложусь спать, не сняв макияж и не нанеся ночной крем. Моя мама заставила меня и сестру Джеки делать это, когда нам было по 14", — призналась актриса, и поделилась еще одним модным ухищрением для увлажнения кожи: "Перед всеми важными мероприятиями и после полетов я беру миску со льдом и ватные диски, охлаждаю подушечки и прикладываю их к глазам, затем ложусь на пять минут. Уменьшает отечность и освежает глаза".

Это один из простых приемов, которым звезда научилась у Аллана "Уайти" Снайдера, известного визажиста, который готовил Мэрилин Монро к съемкам.

И кроме того, что Джоан всегда была красавицей, она еще стала и иконой стиля. Она одна из первых актрис большого кино осознанно начала сниматься в сериалах, видя в этом жанре потенциал. И стала звездой культового сериала "Династия". Ее восьмилетняя работа в роли Алексис Кэррингтон Колби по-настоящему определила ее модный образ – женщины по всему миру копировали ее шляпы, манто и костюмы с эффектными подплечниками.

Джоан Коллинз

К тому же она сделала длинные оперные перчатки частью своего модного образа, как и красную помаду.

Напомним, ранее Джоан Коллинз рассказывала о своем счастливом пятом браке. Ее супруг, продюсер Перси Гибсон, младше ее на 31 год.